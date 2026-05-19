В Киеве первый уровень опасности: что будет с погодой 20 мая

В среду, 20 мая, в Киеве ожидается теплая, но мокрая погода. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью температура в столице снизится до +15°, а днем ожидается +23°...+25°.

Также в столице и по области пройдут кратковременные дожди, днем - с грозой. Из-за этого Укргидрометцентр объявил в столице первый уровень опасности.

Ветер будет 5-10 м/с. Атмосферное давление пониженное - 744 мм ртутного столба.

Погода 20 мая

Во Львове в среду будет облачно с прояснениями. Ночью +8°, днем +22°, дождь, возможна гроза.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +22°, дождь, возможна гроза.

В Ровно завтра облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +22°, дождь.

В Тернополе 20 мая ночью +10°, днем +22°, облачно с прояснениями, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +23°, дождь.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +22°, дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +8°, днем будет +24°, облачно с прояснениями, дождь.

В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +22°, дождь.

В Виннице завтра будет +12°...+25°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.

В Житомире в среду ночью +12°, днем +24°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.

В Чернигове столбики термометров покажут +13°...+26°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.

В Черкассах завтра ночью +12°, днем +26°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.

В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +26°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.

В Полтаве - облачно с прояснениями , температура воздуха +14°...+26°, дождь с грозой.

В Одессе 20 мая - облачно с прояснениями , температура ночью +13°, днем +25°, дождь с грозой.

В Херсоне в среду ночью будет +14°, днем +25°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +13°, днем +25°, дождь с грозой.

В Запорожье температура ночью +14°, днем +25°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +14°, а днем +27°, облачно с прояснениям, дождь с грозой.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +14°, днем +27°, дождь с грозой.

В Днепре температура ночью будет +14°, днем +26°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.

В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, +13°...+24°, дождь с грозой.

В Краматорске завтра будет дождь с грозой, температура ночью +16°, днем +27°, облачно с прояснениями.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +28°, возможен дождь с грозой.

