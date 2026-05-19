Великобритания разрешила импорт топлива, произведенного из российской нефти, – Reuters

Великобритания разрешит импорт и предоставление услуг, связанных с дизельным и авиационным топливом, переработанным за рубежом из российской нефти, на основании новой общей торговой лицензии, которая освобождает определенные товары от санкционных ограничений, сообщает Reuters.

Издание пояснило, что лицензия, выданная во вторник, 19 мая, предоставляет льготы в случаях, когда топливо перерабатывается в третьих странах, но предусматривает определенные условия, в частности требования по ведению учета для компаний.

В сообщении правительства говорится, что новые правила вступают в силу в среду, 20 мая, и будут действовать бессрочно, хотя они будут периодически пересматриваться и могут быть изменены или отменены.

Отдельно Великобритания выдала временную лицензию, охватывающую морские перевозки сжиженного природного газа и связанные с этим услуги в соответствии с правилами санкций против России, срок ее действия истекает 1 января следующего года.

Ранее УНИАН сообщал, что в отчете Института изучения войны отмечается, что украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и нефтяной инфраструктуре в последние месяцы стали более масштабными и интенсивными. Отмечается, что они влияют на экспорт нефти и способность России зарабатывать на высоких мировых ценах на энергоносители. По данным украинской разведки, одна из российских нефтяных компаний уже закрыла 400 скважин, а в целом объемы переработки нефти в РФ сократились как минимум на 10% в 2026 году. Кроме того, у России возникают трудности с восстановлением работы поврежденных скважин.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский отметил, что России для восстановления добычи на скважинах нужно сделать значительно больше, чем многим другим нефтяным странам, которые закрывают скважины, реагируя даже на колебания рынка. Зеленский подчеркнул, что для РФ терять добычу – это действительно очень больно. Он добавил, что за пять месяцев года у них уже дефицит значительно больше, чем они планировали на год.

