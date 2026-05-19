Потери России в 3,5 раза превышают украинские, - Сырский

По словам Сырского, РФ теряет убитыми в 7-9 раз больше, чем Украина.

Потери России на фроне сейчас в 3,5 раза превышают потери Украины. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью Militarnyi.

"Убитыми в зависимости от дня разница может составлять 7 раз и даже 9 раз, иногда так бывает", - добавил он.

Сырский отметил, что сейчас делается все возможное, чтобы сократить до минимума потери украинских войск. В это же время Силы обороны увеличивают темпы уничтожения врага.

Другие заявления Сырского

В этом же интервью главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что в Украине готовят реформу денежного обеспечения для военнослужащих. Он отметил, что планируется повышение минимальной зарплаты военных.

По словам Сырского, минимальный уровень денежного обеспечения для военнослужащих после реформы составит 30 тысяч гривень.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ заявил, что военная операция России с территории Беларуси на сегодня является вполне реальной. Он подчеркнул, что российский Генштаб сейчас активно просчитывает и планирует операции наступательных действий с севера, а это значит, что фронт увеличится.

