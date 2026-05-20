США сократят численность войск, которые могут быть предоставлены НАТО в случае кризиса, – Reuters

Пентагон планирует объявить о своем намерении сократить свое участие на встрече руководителей оборонной политики в Брюсселе 22 мая.

Администрация Трампа планирует на этой неделе сообщить союзникам по НАТО, что сократит резерв военных ресурсов, которые США могли бы задействовать для оказания помощи европейским странам альянса в случае серьезного кризиса, сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомые с этим вопросом.

Издание сообщило, что в соответствии с концепцией, известной как "Модель сил НАТО", страны-члены альянса определяют резерв доступных сил, которые могут быть задействованы во время конфликта или любого другого серьезного кризиса, например, в случае военного нападения на члена НАТО.

По данным источников, хотя точный состав этих военных сил на случай войны является строго засекреченной информацией, Пентагон решил существенно сократить свое участие.

"Президент США Дональд Трамп четко дал понять, что ожидает от европейских стран взять на себя основную ответственность за безопасность континента вместо Соединенных Штатов", – отмечается в статье.

Издание констатирует, что сообщение, отправленное союзникам на этой неделе, является конкретным свидетельством реализации этой политики.

При этом некоторые детали остались неясными, в частности то, как быстро Пентагон планирует передать обязанности в условиях кризисного режима европейским союзникам.

Источники сообщили, что Пентагон планирует объявить о своем намерении сократить свое участие на встрече руководителей оборонной политики в Брюсселе, которая состоится в эту пятницу, 22 мая.

Руководитель отдела политики Пентагона Элбридж Колби публично заявил, что США и в дальнейшем будут использовать свое ядерное оружие для защиты членов НАТО, даже если европейские союзники возьмут на себя ведущую роль в сфере обычных вооруженных сил.

По словам источников, США, вероятно, будет представлять Алекс Велес-Грин, ключевой помощник Колби. Один из источников добавил, что корректировка модели сил НАТО стала ключевым приоритетом команды Колби в преддверии следующего саммита лидеров НАТО, который состоится в Турции в июле.

Издание отмечает, что альянс НАТО находится под беспрецедентным давлением, и некоторые европейские страны опасаются, что Вашингтон может вообще выйти из него.

"Существенное сокращение численности войск, которые США готовы предоставить в случае войны, только усилит эти опасения", – отмечается в публикации.

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе генерала Алексуса Гринкевича, США выведут из Европы 5000 военнослужащих, однако это не повлияет на обороноспособность НАТО. В частности, речь идет об американской бронетанковой бригаде, которая возвращается без замены. Также будет сокращено ранее запланированное развертывание батальона дальнобойных систем. Гринкевич подчеркнул, что полностью уверен в текущем балансе сил. Он добавил, что план будет корректироваться, чтобы обеспечить надлежащее сдерживание.

Также мы писали, что между Конгрессом США и Пентагоном разгорелся конфликт после решения отменить переброску американской бронетанковой бригады в Польшу. Законодатели заявили, что такие действия могут подорвать доверие союзников по НАТО и сыграть на руку России. Глава комитета Майк Роджерс резко раскритиковал Минобороны США и предупредил о "болезненных последствиях", если Пентагон нарушит установленный законом минимум численности американских войск в Европе. Указывается, что общее количество американских войск в Европе может опуститься ниже установленного Конгрессом уровня в 76 тысяч человек.

