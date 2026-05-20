Лучше свежих: диетолог назвала 8 видов консервированных овощей, которые рекомендует употреблять

Консервированные овощи хранятся дольше и содержат не меньше питательных веществ, чем свежие.

Консервированные овощи могут быть не менее питательными, а иногда и более практичными, чем свежие, пишет Health.

В некоторых случаях консервированные овощи удобнее в использовании, имеют более длительный срок хранения и содержат питательные вещества, которые легче усваиваются, что делает их разумным выбором для повседневного употребления.

Диетолог Брианна Тобрицхофер советует употреблять эти 8 овощей в консервированном виде, а не в свежем:

1. Томаты

Консервированные томаты – один из ярчайших примеров овощей, которые могут иметь большую пищевую ценность, чем свежие. Как говорится в статье на сайте MDPI, процесс термической обработки во время консервирования повышает биодоступность ликопина – мощного антиоксиданта, который способствует здоровью сердца и снижает риск развития некоторых видов рака.

В статье отмечается, что хотя свежие томаты также содержат ликопин, организм эффективнее усваивает его из вареных и консервированных продуктов.

2. Тыква

Приготовление свежей тыквы может занять много времени, поэтому консервированная тыква часто оказывается более практичным вариантом.

Как утверждает USDA, чистая консервированная тыква содержит клетчатку, витамин А (который способствует здоровью глаз и работе иммунной системы), калий (помогающий контролировать артериальное давление) и антиоксиданты, борющиеся с болезнями.

3. Свекла

Как отмечает издание, свежую свеклу нужно чистить, нарезать, а также готовить довольно долго.

Издание Foods сообщило, что консервированная свекла содержит много тех же питательных веществ, в частности фолаты (способствующие росту клеток), калий и нитраты (природные соединения, улучшающие кровообращение), но ее приготовление занимает гораздо меньше времени.

4. Кукуруза

Консервированную кукурузу обычно обрабатывают сразу после сбора урожая, что позволяет сохранить как вкус, так и питательные вещества. Хотя свежая кукуруза прекрасно вкусна летом, консервированная кукуруза имеет более стабильное качество в течение всего года и не требует очистки от шелухи, нарезки или приготовления.

5. Стручковая фасоль

Свежая стручковая фасоль в холодильнике довольно быстро теряет свои качества. Консервированная стручковая фасоль решает эту проблему, при этом сохраняя полезные вещества, такие как витамин К (который способствует укреплению костей и свертыванию крови) и клетчатку.

6. Артишоки

Целые свежие артишоки бывает сложнее найти, к тому же их нужно тщательно обработать и долго готовить, прежде чем съедобные части станут готовы к употреблению. Благодаря консервированным сердцевинам артишоков этот овощ гораздо проще употреблять регулярно.

В публикации рассказывается, что артишоки богаты клетчаткой и содержат такие соединения, как цинарин и другие растительные антиоксиданты. Они могут способствовать пищеварению, помогая организму расщеплять жиры и поддерживая нормальную работу печени.

7. Горох

Сезон свежего гороха очень короткий, и уже вскоре после сбора он начинает терять сладость. Консервированный горох – это удобная альтернатива, которая также содержит клетчатку, растительный белок и витамины, в частности витамин С, который способствует укреплению иммунитета, и фолаты.

8. Шпинат

Свежий шпинат при приготовлении значительно уменьшается в объеме, а это означает, что для приготовления даже небольшой порции требуется немало продукта.

Консервированный шпинат – это концентрированный источник таких питательных веществ, как железо, которое помогает транспортировать кислород по организму, фолаты и витамин К.

Издание отмечает, что некоторые консервированные овощи могут содержать большое количество соли, поскольку при консервировании обычно используют натрий. Поэтому по возможности лучше выбирать продукты с пометкой "без добавления соли" или "с низким содержанием натрия".

Добавляется, что промывание консервированных овощей под водой может дополнительно снизить содержание натрия.

"Хотя свежие продукты, безусловно, имеют свои преимущества, консервированные овощи могут сделать здоровое питание более доступным, реалистичным и экономичным", – отмечает издание.

