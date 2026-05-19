Мидлстрайки решают: как Украина дронами на 180 км меняет логику войны, – Reuters

Украина открыла новый фронт в тылу России: 129 уничтоженных ПВО и горящие НПЗ.

Украина резко наращивает удары средней дальности по российским тылам – и это уже меняет динамику войны. Как пишет Reuters со ссылкой на отдельных украинских военных командиров, специалистов по дронам и аналитиков, именно мидлстрайки стали одним из ключевых факторов замедления российского наступления.

Президент Зеленский заявил, что в мае количество таких ударов удвоилось по сравнению с мартом и увеличилось вчетверо с февраля. В апреле украинские силы нанесли свыше 160 ударов на дальности 120–150 км.

Командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди пояснил логику кампании: уничтожение российских радаров и средств ПВО на оперативной глубине открывает коридор для дальних ударов по нефтяной инфраструктуре и военным объектам вглубь России.

"Роль мидлстрайков сейчас является решающей", – заявил Бровди.

По его данным, с начала года уничтожено не менее 129 систем ПВО на оккупированных территориях. Среди целей – радары, ЗРК типа "Бук", "Тор" и "Панцирь", склады боеприпасов и топлива, логистика.

Результат уже виден: Россия в прошлом месяце сократила добычу нефти из-за ударов по портам и НПЗ. Украина атаковала рязанский нефтеперерабатывающий завод – один из крупнейших в стране, – а также вынудила приостановить работу четвёртого по величине НПЗ России NORSI и предприятия в Перми, в 1500 км от границы.

Аналитик лондонского RUSI Джастин Бронк объяснил механику: глубокие удары вынуждают Россию рассредоточивать ПВО подальше от фронта, что, в свою очередь, открывает возможности для ударов средней дальности по логистике и командным пунктам.

"Чем дальше отодвигаешь тылы, тем больше усложняешь логистику", – отметил командир батальона "Бродяги" Илья Машина.

Полевые командиры фиксируют и качественный рост. По словам командира позывной "Кусто" из 414-й бригады, количество экипажей и типов платформ существенно выросло с осени. Обратная связь от фронта теперь внедряется в конструкцию дронов за считанные дни, а некоторые производители уже поставляют машины в полностью боеготовом состоянии.

"Раньше мидлстрайк был разовой возможностью. Теперь это системная часть операций", – резюмировал технический инженер с позывным "Символ".

Аналитики предупреждают, что мидлстрайки сами по себе не переломят ход войны, но создадут России нарастающую проблему адаптации.

Удары по российским тылам

Ранее командующий Силами беспилотных систем, командир ударного дронового подразделения "Мадяр" Роберт Бровди рассказал о стратегии уничтожения российской ПВО, логике дипстрайк-ударов и том, почему прекращение огня не означает конца угрозы. По его словам, Украина планомерно "пробивает коридор" сквозь российскую противовоздушную оборону.

Отметим, за последние недели Украина нанесла около 60 ударов по российской нефтяной инфраструктуре, выведя из строя не менее 21% нефтеперерабатывающих мощностей РФ. Однако украинский "дипстрайк" сталкивается со все более эффективным противодействием российской ПВО

