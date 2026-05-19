Новая тактика Украины по использованию дронов сеет хаос в армии РФ, - The Independent

За последние несколько месяцев украинские удары нанесли самый значительный ущерб российской нефтяной инфраструктуре с начала полномасштабной войны.

Удары Украины беспилотниками средней дальности мешают российским войскам добиться успеха на поле боя. Как пишет The Independent со ссылкой на украинских чиновников, нанося удары по российским системам ПВО и объектам тылового обеспечения, расположенным в десятках километров за линией фронта, Силы обороны срывают продвижение российских войск.

Отмечается, что в последние месяцы Украина направляет на удары по территории РФ все больше ресурсов. Обычно такие удары наносятся на расстоянии от 30 до 180 км от линии фронта.

Источники рассказали журналистам, что это позволило Украине наносить удары по российским радарам, системам ПВО, инфраструктуре связи, тыловым объектам и крупной военной технике вглубь территории России.

Видео дня

Командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт (Мадяр) Бровди рассказал журналистам, что дроны дальнего действия теперь могут легче проникать через оборону противника и наносить удары по российским нефтяным объектам, расположенным далеко за линией фронта.

"В настоящее время решающую роль играют удары средней дальности", - подчеркнул он.

В издании отметили, что за последние несколько месяцев украинские удары нанесли самый значительный ущерб российской нефтяной инфраструктуре с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.

Аналитики сообщали, что в апреле Россия сократила добычу нефти из-за атак дронов на порты и нефтеперерабатывающие заводы, а поставки сырой нефти по единственному оставшемуся нефтепроводу России в Европу были приостановлены. Также эти атаки подняли боевой дух в Украине после тяжелой зимы.

Насколько важны удары средней дальности

Полевой командир 7-го батальона 414-й отдельной бригады беспилотных систем с позывным Кусто заявил, что возможности Украины по нанесению средних ударов значительно выросли с осени.

"Мы расширили масштабы, увеличили количество операторов и увеличили количество используемых систем. Также увеличилось разнообразие доступных платформ", - поделился он с журналистами.

Кусто отметил, что его подразделение сосредоточилось в основном на целях, находящихся на расстоянии до 100 км от линии соприкосновения. По его словам, российские системы ПВО являются наиболее важными целями.

"Сам летательный аппарат обычно пролетает около 150 километров от точки запуска, а затем начинает поиск целей в заданном районе", - добавил он в разговоре с журналистами.

Командир рассказал журналистам, что в его подразделении для ударов чаще всего применяются украинские дроны среднего радиуса действия, такие как "Чаклун-В".

По словам Бровди, ручное управление обеспечивает большую точность, и что на каждое подтвержденное уничтожение цели обычно затрачивается не более трех дронов. Он рассказал журналистам, что в этом году его войска уничтожили не менее 129 систем противовоздушной обороны на оккупированных Россией территориях.

Кроме того, Министерство обороны Украины сообщало, что в апреле украинские войска нанесли более 160 ударов средней дальности на расстоянии 120–150 км.

В издании напомнили, что ранее Институт изучения войны (ISW) сообщал, что с октября продвижение российских войск на поле боя замедлилось. Аналитики считают, что это связано, в частности, с ударами Украины средней дальности.

Эксперт Эмиль Кастехелми из финской группы по анализу конфликтов Black Bird отметил в разговоре с журналистами, что удары средней дальности, возможно, не переломают ход войны, но представляют собой вызов, к которому российские войска должны адаптироваться.

Удар по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ

Ранее в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что 18 мая подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово (Нижегородская область, РФ).

НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ. Мощность переработки составляет около 17 млн тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное и авиационное топливо, которое используется для обеспечения потребностей российских оккупационных войск.

Вас также могут заинтересовать новости: