'Пиар вместо расследований': Власенко раскритиковал работу НАБУ и САП

НАБУ и САП больше работают в медийной и пиар-сфере, чем занимаются расследованиями и сбором доказательств. Они публично раскрывают детали дел, фактически делая подозреваемых виновными еще до решения суда, вместо того, чтобы доказывать вину законным процессуальным путем. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Власенко.

По словам парламентария, антикоррупционные органы делают акцент на публичности и освещении дел в СМИ вместо проведения профессиональных и беспристрастных расследований.

"Они работают в пиар-плоскости. 90% их активности направлено на СМИ. К сожалению, я не вижу в них ни эффективности, ни профессионализма", – заявил Власенко.

Видео дня

Нардеп отметил, что для НАБУ и САП проще созвать пресс-конференцию и публично раскрыть детали дела, чем тщательно собирать доказательную базу и формировать сильную обвинительную позицию в суде.

В качестве примера профессионального подхода Власенко привел работу европейских правоохранительных органов, которые, по его словам, воздерживаются от комментариев относительно деталей дел до завершения следственных действий и передачи материалов в суд.

Кроме того, парламентарий поставил под сомнение независимость украинских антикоррупционных органов.

"Руководитель группы детективов НАБУ уже месяц находится в США. Что он там делает? Почему наши антикоррупционные правоохранительные органы бегают отчитываться в посольства? Это независимые органы?" – сказал Власенко.

Вас также могут заинтересовать новости: