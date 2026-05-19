Путин во время поездки в Китай будет отчаянно пытаться выбить 3 ключевые вещи, – СМИ.

По словам аналитиков, Россия остро нуждается в расширении экономического партнерства во всех возможных сферах.

Путин во вторник отправляется в Пекин для проведения переговоров. Его двухдневная поездка происходит сразу после государственного визита Дональда Трампа, пишет CNBC.

Известно, что в ходе визита диктатор будет пытаться заключить с КНР новые соглашения в сфере торговли и энергетики, а также получить геополитическую поддержку. Аналитики выделяют три ключевых вопроса, которые больше всего интересуют Москву.

По мнению старшего научного сотрудника Нью-Йоркского университета Эда Прайса, Путин пытается послать сигнал Вашингтону, будто Россия ближе и дружественнее США.

По его словам, президент России также будет искать дипломатической поддержки Пекина в отношении войны в Украине.

Как подчеркнул Прайс:

"Пока у президента Путина есть территориальные амбиции на Западе, то есть в Украине, он должен добиваться дипломатических успехов на Востоке, то есть в Китае".

В то же время ситуацию осложняют слухи от издания Financial Times о том, что Си Цзиньпин якобы заявил Трампу, что Путин в итоге может пожалеть о вторжении в Украину.

Китайский МИД назвал эти заявления выдумкой, однако Пекин все равно захочет понять, куда именно движется этот конфликт.

Главный экономист Deloitte China Ситао Сюй отметил, что для Китая было бы огромным облегчением не беспокоиться о безопасности на западном фланге благодаря длинной общей границе с РФ.

Энергетическая зависимость

Из-за жестких международных санкций Россия потеряла европейский рынок и теперь критически зависит от Китая и Индии как покупателей своих энергоресурсов. Главная цель Кремля сейчас – добиться согласия на строительство второго газопровода, однако Пекин не спешит одобрять этот инфраструктурный проект.

"Главный вопрос, который Путин хочет обсудить с Си, – это, конечно же, газопровод", – отметил декан Лондонской бизнес-школы Сергей Гуриев в интервью CNBC.

По его мнению, проект "Сила Сибири-2" должен был бы удвоить экспорт российского газа, но КНР постоянно откладывает обсуждение, поскольку уже диверсифицировала свои источники энергии, создала значительные запасы и может спокойно подождать.

Торговые связи и технологическое спасение

В то же время Россия остро нуждается в расширении экономического партнерства во всех возможных сферах, поскольку ее внутренний рынок становится все более зависимым. Как пояснил Гуриев:

"Россия зависит от Китая в сфере технологий, потребительских и промышленных товаров".

Сам же российский диктатор в своих официальных заявлениях пытается сделать вид, что это обычная плановая встреча в длинной череде регулярных контактов для развития "безграничного потенциала" двух стран. Однако аналитики единодушны: для России, оказавшейся в международной изоляции, этот визит является критически важным для выживания экономики.

Связи Китая и России

Ранее УНИАН писал, что Пекин анонсировал встречу с Путиным, но тему Украины обошел стороной. В Москве визиту придают большое значение. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал отношения России и Китая "особо привилегированным и стратегическим партнерством" и подчеркнул, что российская сторона связывает с поездкой "очень серьезные ожидания".

Также появилась информация, что Китай тайно тренировал российских военных для войны против Украины. По данным журналистов, тренировки проходили на территории Китая и в основном касались использования беспилотников, радиоэлектронной борьбы, армейской авиации и действий бронированной пехоты. Учения были засекречены, а информацию о них запрещалось распространять в СМИ или передавать третьим сторонам.

По информации Reuters, подготовка россиян была прописана в двуязычном российско-китайском соглашении, подписанном 2 июля 2025 года высокопоставленными офицерами двух стран в Пекине.

