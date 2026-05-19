Ответ китайским моделям: европейский автогигант анонсировал очень дешевый электромобиль

Эксперты авторынка ожидают, что стоимость новой модели составит менее 15 тысяч евро.

Компания Stellantis объявила о революционном проекте компактного и доступного электромобиля E-Car. Об этом она сообщила на своем сайте.

Буква "E" в названии означает "европейский", "эмоциональный", "электрический" и "экологичный".

Stellantis планирует выпуск электромобиля на своем заводе в Италии недалеко от Неаполя, где сейчас производится Fiat Panda. Ультракомпактный электромобиль разрабатывается специально для европейского рынка и рассматривается как прямой ответ на недорогие китайские электрокары, активно выходящие на рынок.

Видео дня

"E-Car – это концепт, который органично соответствует успеху малолитражных автомобилей, глубоко укоренившемуся в европейском ДНК Stellantis. Наши клиенты стремятся к возрождению компактных, стильных автомобилей, которые с гордостью производятся в Европе, а также являются доступными и экологичными", – заявил генеральный директор Stellantis Антонио Филоза.

Сообщается, что модели E-Car будут отличаться современным дизайном и оснащаться передовыми технологиями, которые будут разрабатываться совместно с партнерами для повышения доступности и сокращения времени выхода на рынок.

Начало производства автомобиля запланировано на 2028 год. Говорить о цене автомобиля пока рано, но, по мнению обозревателей, стоимость новой модели составит менее 15 тысяч евро. Для сравнения, цена нового Nissan Leaf, который считается бюджетным, составляет около $25 000.

Новые электромобили – другие новости

Stellantis – не единственная европейская компания, которая делает ставку на дешевые электромобили.

Ранее УНИАН писал, что компания Volkswagen представила новый компактный электромобиль ID. Polo, который станет преемником культовой модели Polo. Производитель заявляет, что новинка сочетает в себе лаконичный дизайн, просторный интерьер и более доступную ценовую политику.

Также напомним, что ранее западные специалисты определили лучший новый электромобиль.

Им стал компактный кроссовер Skoda Elroq. Эксперты похвалили модель за сочетание универсальности, практичности, а также соотношение цены и качества. Одним из главных преимуществ модели назвали просторный интерьер.

Вас также могут заинтересовать новости: