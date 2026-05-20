Двадцатый день мая оказался очень насыщенными для украинцев, поскольку предлагает нам сразу три повода для празднования. Верующим рекомендуем ознакомиться с тем, какой сегодня церковный праздник наступает и о чем стоит помолиться. Также несколько интересных событий празднуется на всемирном уровне.

Какой сегодня праздник в мире

Международный день пчел установлен на 20 мая, чтобы привернуть внимание общества к проблеме вымирания этих незаменимых насекомых. Исчезновение пчел стало бы катастрофой для нашей планеты. Чтобы привлечь опылителей на свой участок, рекомендуется высаживать больше цветущих растений и наполнять водой плоские поилки.

Есть ещё и многие другие всемирные праздники сегодня - День метрологии, День моря, День клинических исследований, День европейских морей, День красных кроссовок и День HR-менеджера.

Какой сегодня праздник церковный

В православии по новому календарю 20 мая совершается чествование памяти мучеников Астерия, Александра и Фалалеля, погибших за свою преданность Христу. Последнему из них молятся о большом урожае овощей, а также наступлении дождя и предотвращении засухи.

В староцерковном стиле сегодня праздник Любеческой иконы Девы Марии, что помогает в лечении заболеваний, утешении горя, помощи в тяжелых жизненных обстоятельствах.

Какой сегодня праздник в Украине

На сегодняшнее число официально установлен День банковского работника Украины, чествующий труд всех причастных к работе банков. Именно таких знакомых стоит поздравить, пожелав им благодарных клиентов и хорошего заработка.

Второй праздник сегодня в Украине - День сурдопереводчика, установленный отечественным Обществом глухих. В честь события поздравления получают специалисты, которые освоили жестовый язык и делают информацию доступной для людей с нарушениями слуха.

Также 20 мая во всем мире и в нашей стране празднуют День травматолога, профессиональный праздник специалистов по лечению травм и переломов. Поздравляют с ним не только самих врачей, а также медсестер травматологических отделений и студентов.

Какой сегодня праздник народный

Чтобы предугадать будущую погоду, приметы советуют выглянуть на улицу ночью и посмотреть на небо и звезды:

если луна имеет желтоватый цвет, то в ближайшие дни будет дождливо и пасмурно, а если синеватый, то ожидается засуха;

ярко мерцают звезды - к заморозкам;

во время заката солнце кажется крупным - к сильному ветру;

если вечером появилась роса на траве, то наступит жара.

В народных верованиях праздник 20 мая считается крайне удачным для посадки огурцов и баклажанов. Наши предки старались закончить работу как можно раньше и без свидетелей, чтобы соседи не "сглазили" урожай. Также в этот день можно знакомиться с новыми людьми и примириться с теми, кого обидели.

Что нельзя делать сегодня

Строгий запрет в эту дату накладывается на ссоры и ругань: нельзя говорить близким того, о чем можете пожалеть в будущем. Ещё не стоит в праздник сегодня завидовать чужому счастью, иначе рискуете перенять проблемы других людей. Также не давайте в долг сумму денег, с которой не готовы распрощаться.

