Второй американский самолет потерпел крушение недалеко от Ормузского пролива, - NYT

По данным источников, авария произошла примерно в то же время, когда над Ираном был сбит истребитель F-15E ВВС США.

В районе Персидского залива разбился второй боевой самолет ВВС США, и единственный пилот был благополучно спасен, сообщили два американских чиновника, говорившие на условиях анонимности. Об этом пишет The New York Times.

По словам чиновников, штурмовик A-10 Warthog упал недалеко от Ормузского пролива примерно в то же время, когда над Ираном был сбит истребитель F-15E ВВС США. Чиновники предоставили мало подробностей о крушении A-10, в том числе о том, как и где это произошло.

"Возможно, американский вертолет Black Hawk также был сбит над Ираном во время проведения спасательной операции по поиску второго члена экипажа F-15E. Сегодня вертолет Black Hawk, пересекая границу с Ираном в южном Ираке, оставлял за собой дымовой след", - написала журналистка Newsmax Карла Бабб.

По ее словам, экипаж вертолета в безопасности.

Война в Иране - крушение F-15E

Впервые с начала войны в Иране армия режима аятол сбила американский боевой самолет F-15E. Один из членов экипажа был спасен.

Как сообщали СМИ, другой американский пилот мог быть захвачен иранскими силами, как утверждает Корпус стражей исламской революции (КСИР), над центральной частью Ирана. Американская сторона, полагая, что пилот может быть жив, пыталась эвакуировать его за пределы Ирана.

