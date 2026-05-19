Сестра Ротару рассекретила размер своей пенсии и сумму, которую тратит в месяц

По словам певицы, концертная деятельность на данный момент не приносит ей особого дохода

Народная артистка Украины Аурика Ротару призналась, что в месяц тратит около 100 тысяч гривень.

"100 тысяч гривень мне хватает для того, чтобы машину заправить, за домом следить надо, коммуналку, помочь детям. Хотя они работают сами, но надо что-то внучкам, чем-то побаловать", - заявила певица в интервью Славе Демину.

По ее словам, сейчас основным источником ее стабильного дохода является недвижимость, на приобретении которой в свое время настоял ее покойный муж.

Видео дня

Она добавила, что концертная деятельность на данный момент не приносит ей особого дохода

"Сейчас во время войны, - нет, потому что сейчас очень много благотворительных концертов. Мы сейчас работаем, в первую очередь, для того, чтобы помогать нашим ребятам. А есть, конечно, концерты коммерческие, но на этих концертах мы все равно отдаем часть для ВСУ", - заявила певица.

Кроме того, артистка рассекретила размер своей пенсии:

"Очень "большая" - 6 тысяч гривень".

По словам певицы, эта сумма уже включает надбавки за звание народной артистки.

Напомним, как писал УНИАН, сестра Софии Ротару Аурика сделала редкое заявление о "пропавшей" певице.

Вас также могут заинтересовать новости: