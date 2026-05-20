'Дружба без границ или партнерство': в BBC оценили отношения России и Китая

С момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Москва всё больше зависит от китайских комплектующих для своей военной машины.

Когда на прошлой неделе президент США Дональд Трамп посетил Си, его ждала роскошная церемония с банкетами за золотой посудой и экскурсией в древний храм. Визит российского президента Владимира Путина кажется гораздо скромнее, о нем заранее было обнародовано мало информации, пишет журналист Анкур Шах в статье для BBC.

Отмечается, что на прошлой неделе Си упомянул перед Трампом своего друга Путина, когда оба лидера прогуливались по Чжуннаньхаю – территории, которая обычно закрыта для иностранных гостей, – шутя о том, как Путин ранее посещал это политическое святилище Пекина.

Шах поделился, что хотя некоторые в Вашингтоне, возможно, надеялись, что Трамп сможет отвлечь Пекин от Москвы, такие ожидания кажутся не более чем мечтами.

Видео дня

В статье говорится, что Китай и Россия в последние годы описывают свои отношения как "дружбу без границ".

На условиях Китая

"Эти отношения крайне неравноправны, и любые соглашения между двумя странами, вероятно, будут заключаться на условиях Китая. Россия полностью находится в кармане Китая, и Китай может диктовать свои условия", – считает директор аналитического центра "Карнеги Россия-Евразия" Александр Габуев.

Примечательно, что эта динамика сохраняется во многих секторах, в частности в экономике. Китай является крупнейшим торговым партнером России, тогда как на Россию приходится лишь 4% международной торговли Китая.

В публикации отмечается, что с момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Москва все больше зависит от китайских комплектующих для своей военной машины.

Согласно недавнему отчету агентства Bloomberg, более 90 % технологий, подпадающих под санкции, Россия импортирует из Китая, что на 10 % больше, чем в предыдущем году.

Журналист считает, что Россия четко осознает риски такого дисбаланса. У Москвы почти нет реальных альтернатив Пекину – покупателю, чей спрос и рынок имеют решающее значение для выживания России.

"Если бы Китай сократил объемы торговли с Россией, учитывая разрыв отношений с Западом, это значительно затруднило бы реализацию внешнеполитических целей России", – говорится в статье.

Партнеры, а не союзники

Шах поделился, что каждый раз, когда кажется, что Китай и Россия расходятся во взглядах, становится очевидной простая истина, лежащая в основе их отношений: ни одна из стран не обязана следовать за другой, ведь их отношения не являются формальным союзом.

"Это не союз, а гибкое стратегическое партнерство", – рассказал изданию бывший заместитель главы миссии Посольства Австралии в Москве Бобо Ло.

Он отметил, что оно выдержало испытание временем, несмотря на неоднократные прогнозы о его распаде.

"Западные аналитики, как правило, изображают партнерство между Китаем и Россией одним из двух способов: либо как "ось авторитаризма", объединенную в основном желанием победить Запад, либо как хрупкое братство, постоянно находящееся на грани распада", – отмечается в статье.

Ло отмечает, что даже если бы их отношения с Западом улучшились, у этих двух стран есть немало причин для того, чтобы ладить между собой.

Человеческое измерение

Журналист поделился, что об этом партнерстве часто говорят через призму геополитики и безопасности, но еще одним ключевым фактором является глубина связей между людьми обоих обществ.

"Сверху вниз Путин и Си пытаются продемонстрировать беспрецедентную дружбу между собой. Это 25-я поездка Путина в Китай, и российские чиновники, вероятно, больше взаимодействуют со своими китайскими коллегами, чем с представителями других стран", – говорится в публикации.

Несмотря на дружеские отношения на высших политических уровнях, бывший британский дипломат в Китае Чарльз Партон скептически относится к естественному культурному сходству между рядовыми китайцами и россиянами.

"Хотят ли китайцы учиться в Москве, поселиться там и покупать там квартиры? Нет", – рассказал он.

Партон добавил, что, имея выбор, россияне предпочитают инвестировать в Запад и покупать квартиры в Париже, Лондоне или на Кипре, а не, скажем, в Пекине.

Россия и Китай: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что в ходе своего двухдневного визита Путин будет пытаться заключить с КНР новые соглашения в сфере торговли и энергетики, а также получить геополитическую поддержку. По мнению старшего научного сотрудника Нью-Йоркского университета Эда Прайса, Путин пытается послать сигнал Вашингтону, будто Россия ближе и дружественнее, чем США. Указывается, что Россия хочет добиться согласия на строительство второго газопровода, однако Пекин не спешит одобрять этот инфраструктурный проект. В то же время Россия остро нуждается в расширении экономического партнерства во всех возможных сферах, поскольку ее внутренний рынок становится все более зависимым.

Также мы писали, что жители российского города Иркутска попросили МИД РФ обратиться к председателю КНР Си Цзиньпину, чтобы тот построил им школу "в рамках этнокультурного многообразия и активного развития культурных связей с Китаем". Они жалуются, что в школах не хватает мест для учеников, поэтому детям приходится ездить в соседние поселки. Одна из жительниц заявила, что "они готовы изучать китайский язык", поскольку считают, что "он нам реально очень нужен".

Вас также могут заинтересовать новости: