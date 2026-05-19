В Чехии хотят ужесточить правила предоставления помощи украинцам

Изменения коснутся разных сфер жизни.

МВД Чехии предлагает существенно изменить правила временной защиты и оказания гуманитарной помощи беженцам из Украины, сообщает České Noviny.

Согласно обнародованным данным, теперь для получения финансовой поддержки украинцам придется доказать свою "активность". В частности, беженцы обязательно должны быть официально трудоустроены, вести бизнес или состоять на учете в Управлении труда.

Кроме того, украинцы будут обязаны находиться на территории Чехии не менее 16 дней в месяц, за который им полагается выплата финансовой помощи. Однако новые финансовые ограничения не коснутся уязвимых категорий лиц – детей, студентов и пенсионеров.

Видео дня

По имеющимся данным, требование об обязательном 16-дневном пребывании в стране вводится для того, чтобы предотвратить злоупотребления чешскими гуманитарными льготами.

Нововведения коснутся и многих других сфер жизни украинцев в Чехии. В частности, временная защита будет автоматически отменяться в случае судебного выселения или если человек выедет за пределы Шенгенской зоны более чем на 30 дней.

Более того, сообщается, что бесплатное медицинское страхование от государства будут предоставлять только тем, у кого четко установлена конкретная степень ограничения самообслуживания.

МВД также прекратит выдавать беженцам чешские проездные документы и паспорта иностранца.

Изменятся и правила для водителей. Пакет изменений вводит обязательство для владельцев автомобилей с украинскими номерами. Их обяжут внести транспортные средства в чешский реестр автомобилей.

Временная защита в Европе – другие новости

Ранее УНИАН писал, что в ЕС обсуждают возможность лишить украинских мужчин призывного возраста права на убежище, но пока автоматического лишения такого статуса нет.

Главный нюанс в том, что временная защита для украинцев действует по специальной директиве и в целом одинаково распространяется на всех, независимо от пола или возраста.

В то же время Ирландия готовит специальный финансовый пакет для украинцев, которые согласятся вернуться на родину.

Также граждане Украины с номером PESEL UKR теперь могут подать заявку на получение трехлетнего вида на жительство в Польше.

Вас также могут заинтересовать новости: