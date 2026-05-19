225-й ОШП удерживает одно из самых сложных направлений фронта: БФ 'Надежда' и Валерий Дубиль укрепляют полк Олега Ширяева

225-й отдельный штурмовой полк под командованием Героя Украины Олега Ширяева с позывным "Сирко" выполняет боевые задачи на одном из самых напряженных направлений фронта – Запорожском, в частности в районе Гуляйполя.

Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надежда" и председатель наблюдательного совета фонда, первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам здоровья нации Валерий Дубиль, а также президент фонда Вита Присяжнюк системно поддерживают бойцов 225-го ОШП и передают то, что на передовой напрямую спасает жизни. Команда фонда неоднократно передавала военным РЭБы, Starlink, зарядные станции, генераторы, детекторы дронов и другое необходимое оборудование. Помощь в обеспечении полка оказывают партнеры фонда – Анатолий Шкрибляк, Антон Бахур и Артем Чаплыгин.

Последние месяцы на Гуляйпольском направлении стали для 225-го ОШП периодом интенсивной работы. Когда враг усилил давление в районе Гуляйполя, подразделение вместе с другими силами обороны приняло участие в создании нового рубежа обороны и удержании критического участка фронта. Это помогло стабилизировать ситуацию и не допустить развития наступления на одном из ключевых направлений Запорожья.

Подразделения полка также останавливали попытки быстрых штурмов, когда российские войска пытались использовать мотоциклы и грузовую технику для приближения к украинским позициям. В другом эпизоде враг пытался воспользоваться густым туманом для продвижения, однако украинские военные вовремя обнаружили движение противника и остановили эту попытку.

"Мы все многое потеряли, но враг не остановится, пока мы его не остановим. От нашей воли зависит судьба государства. Поэтому нужно двигаться вперед, ломать планы врага и одерживать победу. Я в это верю", – подчеркнул командир 225-го ОШП, Герой Украины Олег Ширяев.

225-й ОШП – одно из самых мощных штурмовых подразделений Вооруженных сил Украины. Полк имеет большой боевой опыт и прошел самые горячие участки войны: Бахмут, Авдеевку, Часов Яр, Купянск, Курщину. Сегодня его воины удерживают важный рубеж на юге Украины и сдерживают попытки российских войск продвинуться дальше. Результативность 225-го ОШП на Гуляйпольском направлении отметил Президент Украины, отдельно упомянув полк среди подразделений, которые дают результат на этом участке фронта.

"225-й отдельный штурмовой полк – это воины, которые ежедневно выполняют сверхтяжелую работу на фронте. Они удерживают направление, останавливают штурмы и не дают врагу продвинуться дальше. Именно поэтому мы систематически передаем им то, что помогает сохранить жизнь на передовой. Спасибо Олегу Ширяеву и всем бойцам полка за службу, силу и результат. Для нас честь быть рядом и помогать", – отметил Валерий Дубиль.

Поддержка боевых подразделений остается одним из ключевых направлений работы БФ молодежной инициативы "Надежда". Команда фонда осуществила уже более 400 миссий на фронт и продолжает систематически передавать военным технику, которая на передовой спасает жизни.