Поток раненых оккупантов перегружает медицину РФ. В больницах не хватает мест, врачей и антибиотиков.

Российская система здравоохранения все глубже втягивается в обслуживание войны против Украины. Из-за большого количества раненых оккупантов гражданские больницы, роддома и поликлиники в РФ массово перепрофилируют под военные госпитали, а обычные пациенты сталкиваются с нехваткой мест и медперсонала. Об этом говорится в расследовании независимого журналиста Матвея Лейбина для издания "Новая газета. Европа".

Одним из примеров стал Омск, где бывший роддом №5 переоборудовали в госпиталь для участников в войне против Украины. На реконструкцию и оснащение учреждения российские власти потратили сотни миллионов рублей.

По словам местного активиста Даниила Чебыкина, город фактически превращают в центр военной медицины.

Видео дня

"Сейчас в Омск как будто правда больше всего везут раненых", – заявил он.

При этом военных все чаще размещают не только в специализированных госпиталях, но и в обычных гражданских больницах, поскольку система уже не справляется с потоком раненых.

Бывшая медсестра Петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе рассказала, что масштабы проблемы стараются публично не афишировать.

"СВОшников настолько дофига, что военные госпитали их не вмещают", – сказала она.

По ее словам, лечение российских военных уже привело к дефициту медикаментов и расходных материалов для гражданских пациентов.

"Они съели почти все антибиотики и запасы расходки", – рассказала медсестра.

Кроме того, собеседница журналиста пожаловалась на поведение части раненых оккупантов в больницах.

"Врачей и медсестер не слушали… По всему отделению стоял густой запах шмали", – утверждает она.

На фоне перегрузки системы гражданское населения России все чаще сталкивается с отказами в госпитализации. В расследовании приводится история женщины, которую не смогли положить в стационар после тяжелых операций.

"Нет мест! СВОшники… Сами понимаете", – объяснили родственникам пациентки в больнице.

При этом, согласно данным Минздрава РФ, стране уже не хватает более 23 тысяч врачей и свыше 63 тысяч сотрудников среднего медицинского персонала.

Война в Украине - последние события

Напомним, представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук сообщил, что ВСУ провели успешные контратакующие действия в Донецкой области и смогли существенно продвинуться вперед. Россияне продолжают считать Донецкое направление своим приоритетом и бросают в бой огромные резервы, чтобы выйти на административные границы области. Однако на Александровском и Гуляйпольском направлениях у врага уже возникли серьезные проблемы.

Согласно заявлению украинского бригадного генерала и заместителя руководителя Офиса Президента Украины Павла Палисы, россияне вряд ли смогут выполнить поставленную Кремлем задачу по выходу на административные границы Донецкой области до конца 2026 года. Кроме того, оккупанты уже провалили несколько ключевых сроков, установленных российским военным руководством для наступательных действий на Донбассе.

Вас также могут заинтересовать новости: