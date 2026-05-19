Рассказываем, как жарить фарш на сковороде с луком, чтобы мясо получилось сочным и не теряло свой вкус в процессе приготовления.

Фарш - универсальный продукт, из которого можно приготовить десятки блюд: сочные начинки, домашние рулеты, сытные запеканки и ароматные соусы к пасте. Но вкус готового блюда напрямую зависит от того, насколько правильно приготовлен сам фарш. Один из главных вопросов, который возникает у многих на кухне: что сначала жарить - фарш или лук с морковью? Давайте разберемся.

Что сначала жарить - фарш или лук

При приготовлении фарша многие совершают одну и ту же ошибку - и потом удивляются, почему мясо получается сухим и пресным. Большинство хозяек действуют по привычной схеме: сначала обжаривают лук до мягкости, а потом добавляют фарш и жарят все вместе, пишет издание Blikk.

Логика понятна, но результат подводит: мясо сразу выделяет сок, лук начинает тушиться в этой жидкости вместо того, чтобы жариться, - и оба ингредиента теряют во вкусе.

Менее известный, но куда более правильный способ - сначала обжарить мясо. Так фарш успевает "запечататься": теряет меньше влаги и остается сочным. Лук добавляют уже после - и вот тогда он по-настоящему раскрывается, отдавая блюду весь свой аромат и делая вкус насыщеннее.

Как жарить фарш на сковороде с луком - базовый рецепт

Этот простой и проверенный рецепт можно использовать для приготовления начинок, рагу, пасты или запеченных блюд.

Вам понадобятся (на 4 порции):

500 г фарша (свинина, говядина или микс);

1 большая головка красного лука;

2-3 зубчика чеснока;

2 столовые ложки масла или жира;

1 ч. л. соли (или по вкусу);

1/2 ч. л. молотого черного перца;

1 ч. л. молотой красной паприки;

100 мл воды или бульона.

Как готовить:

Лук мелко нарезать, чеснок раздавить или измельчить.

В сковороде разогреть масло, затем добавить мясной фарш. Обжаривать на среднем огне, пока мясо не станет белым и слегка подрумянится.

Добавить соль, перец и красный перец, затем тщательно перемешать.

Всыпать мелко нарезанный лук и чеснок. Обжарить еще 5-7 минут, пока лук не станет мягким и ароматным.

Добавить немного воды или бульона, варить на слабом огне 10-15 минут, пока вкусы не соединятся, а соус не загустеет.

