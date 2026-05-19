Небензя пригрозил Латвии из-за атак на РФ: что ему ответили в Украине, Латвии и США

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что членство в НАТО не защитит Латвию от ответного удара.

Постоянный представитель России Василий Небензя заявил, что переговорный процесс по достижению мирного урегулирования "зашел в тупик". Также он заявил, что Европа затягивает войну в Украине, сообщает The Guardian.

Небензя обвиняет президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот не отдал приказ своим войскам прекратить огонь и вывести войска из регионов, которые Россия хочет контролировать.

"Пока Зеленский этого не осознает, достижение целей специальной военной операции будет обеспечено вооруженными силами Российской Федерации", – заявил Небензя.

Видео дня

По его мнению, "упорство" Зеленского "активно поддерживается европейскими странами". В частности, он упомянул Лондон и Брюссель, утверждая, что Европа хочет "затянуть это как можно дольше, чтобы нанести России как можно больше вреда".

В статье говорится, что затем постоянный представитель РФ в ООН перешел к продолжительной критике главы внешней политики ЕС Каи Каллас. Он заявил, что предположение о том, что она может быть переговорщиком ЕС с Россией, "можно назвать лишь насмешкой", поскольку она "совсем не понимает, что такое дипломатия".

Издание сообщило, что Небензя пытался продвигать абсолютно ложные теории, против которых ранее выступали Украина и Латвия. Он утверждал, что Киев "запускает дроны с территории" стран Балтии, в частности из Латвии.

"Членство в НАТО не защитит вас от ответного удара", – открыто угрожает он Латвии.

Представительница Латвии в ООН Санита Павлюта-Десландс заявила, что у нее нет времени на российские "выдумки и сплошную ложь".

"Я лишь повторю, что ложь, агрессивная дезинформация и угрозы являются признаком отчаяния и слабости, и мы видели подобную ложь, направленную против других членов этого совета на предыдущих заседаниях, поэтому для меня большая честь, что сегодня внимание приковано к моей стране", – сказала Павлюта-Десландс.

Постоянный представитель Украины в ООН Андрей Мельник рассказал о непрекращающихся российских атаках на украинские города и отметил, что "первая половина мая стала одним из самых кровавых периодов для украинского гражданского населения" с начала полномасштабной войны.

Мельник подчеркнул, что Россия должна "перестать жаловаться на страдания бедных россиян", поскольку то, что она сейчас наблюдает, является лишь реакцией на ее продолжающуюся агрессию против Украины.

"В отличие от России, украинские силы никогда не нацеливаются на гражданское население", – заявил постпред Украины в ООН.

Он отметил, что "к сожалению, все эти варварские преступления, совершенные Россией против украинского гражданского населения… до сих пор не получили адекватной реакции со стороны международного сообщества".

Поэтому Мельник призвал всех членов ООН "усилить режим санкций" и предотвратить поставки комплектующих для российской "военной машины":

"Несмотря на хвастовство Путина относительно якобы достигнутых успехов, … даже российские военные блогеры, поддерживающие войну, критикуют провалы на поле боя, а многие из них открыто признают, что нынешняя ситуация складывается в пользу Украины. Более того, некоторые российские военные эксперты предупреждают, что Путин проигрывает эту войну: фронт застыл в мертвой точке, по оценкам, почти 1,4 миллиона российских военных погибли или получили ранения, а рядовые россияне испытывают все большее экономическое давление. Война, которая, по мнению Путина, должна была стать вершиной его жизненных достижений, окажется причиной его окончательного падения".

Он назвал обвинения России в использовании Украиной беспилотников из стран Балтии "сказками".

Издание сообщило, что посол США, заместитель постоянного представителя США при ООН Тэмми Брюс решительно осудила российские угрозы в адрес Латвии.

"Угрозам в адрес члена Совета нет места. Соединенные Штаты соблюдают все свои обязательства в рамках НАТО", – подчеркнула она.

Мирные переговоры по войне в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, мирные переговоры по Украине пока приостановлены. При этом он добавил, что Россия рассчитывает на то, что переговоры будут возобновлены. Песков добавил, что в Кремле рассчитывают на то, что "американские коллеги продолжат свои миротворческие, посреднические усилия". Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас ранее указывала на то, что в переговорном процессе нет продвижения.

Также мы писали, что журналист Оуэн Мэттьюз в колонке The Telegraph пишет, что в Кремле все активнее готовятся к возможному завершению войны против Украины. Однако президент РФ Владимир Путин не демонстрирует четкого плана выхода из конфликта. Он отмечает, что, несмотря на удары украинских дронов по Москве и нарастание внутреннего недовольства, система власти в РФ остается фактически парализованной страхом перед возможным крахом режима. Меттьюз отмечает, что массированная атака украинских дронов на Москву и Подмосковье стала серьезным сигналом для Кремля.

Вас также могут заинтересовать новости: