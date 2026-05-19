'Готова служить ещё 6 лет': военный медик откровенно рассказала, что её удерживает на войне

Женщина говорит, что ей особенно тяжело от того, что многие из тех, кого она знала, погибли.

Начальница медицинского пункта 3-го горно-штурмового батальона 128-й ОГШБр, офицер ВСУ Тамила из Ровенской области называет войну "худшим кошмаром, который только может быть", но при этом заявляет, что готова еще 6 лет служить, чтобы ее сыну не пришлось воевать. Об этом женщина рассказала "Украинской правде".

Тамила, которая в мирной жизни была медицинской сестрой, говорит, что не жалеет о том, что пошла в ВСУ, где служит уже 6 лет. По ее словам, она очень любит свою работу.

"Но в ней есть очень депрессивный момент – многие ребята, которых я знала, погибли. И когда просматриваешь их фото, становится особенно тяжело", – отметила военнослужащая.

По ее словам, с 16-летним сыном, который учится в лицее МВД, она видится лично только во время коротких военных отпусков.

"По сути, он еще подросток, и хотя мы постоянно на связи, это такой период, когда особенно хочется быть рядом – что-то посоветовать, подсказать, ведь скоро начнется взрослая жизнь", – поделилась Тамила.

Военнослужащая рассказала, что сын каждый раз, когда она уезжает в отпуск, встречает и провожает с цветами. Вместе они много путешествуют, отдыхают на термальных курортах, в горах.

"Я уже 6 лет в ВСУ, и они нелегкие для меня – очень тяжелые. Потому что война – это самый страшный кошмар, который только может быть. Но я готова еще 6 лет служить, только бы мой сын не видел всего этого, только бы ему не пришлось воевать", – добавила женщина.

Женщины на войне

Ранее УНИАН рассказывал о старшей боевой медике батальона беспилотных систем 22-й отдельной механизированной бригады Александре, которая пошла в СЗЧ ради мужа. Он вернулся из плена, пробыв там 2 года и 8 месяцев, и нуждался в лечении и уходе. Однако впоследствии она вернулась на службу и не жалеет об этом "ни капельки".

Также мы писали о канадке с индейскими корнями Бриттни Шки-гиизис (Жук). Женщина прошла путь от танкистки до оператора FPV-дронов. Военнослужащая рассказала, что самое тяжелое на войне – это когда люди уходят на позиции и возвращаются оттуда.

Военнослужащая бригады Национальной гвардии Украины "Рубеж" Ева с позывным "Юнга" рассказывала о том, как женщин не берут на боевые должности. "Интересный нюанс, что есть люди, которые с радостью говорят женщинам: "Иди на фронт", но когда ты пытаешься попасть на боевую должность, тебя не хотят брать", – отметила она.

