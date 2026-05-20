12 пород собак, которых не рекомендуется заводить, если у вас есть ребенок

Эксперты назвали популярных собак, которые могут представлять опасность для детей.

Если вы планируете завести четвероногого друга, тщательный анализ породы является обязательным, ведь далеко не каждая собака приспособлена к жизни с малышами, пишет SprucePets.

Некоторые животные слишком массивны и неповоротливы для безопасного пребывания рядом с детьми, тогда как другие склонны применять зубы при нарушении их границ.

Специалисты составили список из 12 пород, от покупки которых лучше воздержаться родителям маленьких детей.

Веймаранер

Эти собаки обладают колоссальным запасом энергии, поскольку их выводили для охоты на крупную дичь. Из-за этого они склонны к слишком бурным и грубым играм, что опасно для малышей. Кроме того, веймаранеры нуждаются в серьезных физических нагрузках, которые трудно обеспечить занятым родителям.

Чихуахуа

Из-за миниатюрных размеров этих собак часто считают идеальными для детей, но это большая ошибка. Маленькие чихуахуа компенсируют свой рост лаем и укусами в целях самозащиты, а также очень ревностно относятся к личному пространству. Поскольку дети не умеют распознавать сигналы животных, собака может проявить агрессию.

Акита

Эта порода поколениями выращивалась как сторожевая, и такой инстинкт искоренить крайне трудно. Если к вашему ребенку часто приходят в гости друзья, акита может воспринять незнакомцев как потенциальную угрозу и включить защитный режим.

Пекинезы

Еще одни небольшие собаки, которые во время стресса пытаются выглядеть угрожающе. У них довольно нетерпеливый характер, поэтому если дети начнут бегать вокруг или тягать их за хвост, пес может мгновенно разозлиться. Кроме того, пекинезы являются эгоцентричными питомцами и не любят делить внимание хозяина с кем-то еще.

Сибирские хаски

Крупные и очень активные собаки, которые предпочитают шумные и жесткие развлечения. Из-за своей невероятной силы они способны случайно травмировать ребенка во время обычной игры. Также они очень упрямы и независимы, что существенно затрудняет процесс дрессировки.

Аляскинский маламут

Эти собаки похожи на хаски, но имеют значительно большие габариты. Они обожают грубые игры и становятся неуправляемыми, если не выплескивают энергию на улице. Более того, маламуты плохо ходят на поводке, постоянно тянут хозяина и любят прыгать на людей.

Ши-тцу

Эта мелкая порода имеет привычку постоянно крутиться под ногами хозяев. Из-за этого возникает серьезный риск просто споткнуться о домашнего питомца, держа ребенка на руках. Впрочем, в более зрелом возрасте эти собаки становятся более спокойными и уравновешенными.

Австралийская овчарка

Пастушьи инстинкты этих собак заставляют их воспринимать детей как стадо, которое нужно контролировать. Чтобы держать малышей в узде, овчарки могут даже кусать их за пятки. Они чрезвычайно сообразительны, что, как ни странно, только мешает обучению, а также требуют постоянного внимания.

Бульмастиф

Несмотря на свои гигантские размеры, эти собаки очень ласковые и доброжелательные. Однако они совершенно не осознают своих габаритов. Из-за своей массивности бульмастиф может легко сбить малыша с ног даже во время обычного проявления нежности. Родителям советуют подождать, пока дети подрастут, прежде чем заводить такого гиганта.

Чау-чау

За внешностью большого плюшевого мишки скрывается совсем не кроткий характер. Этих собак выводили для охраны, поэтому постоянный визг и крики маленьких детей могут вызвать у них раздражение. Они нуждаются в серьезном воспитании и ранней социализации.

Ротвейлер

Как классические сторожевые собаки, ротвейлеры всегда находятся в состоянии повышенной готовности к обороне. Когда дети начинают бегать, шуметь и активно играть, собаке бывает сложно отличить обычные развлечения от реальной опасности для семьи.

Грейхаунд

Несмотря на статус самых быстрых собак в мире, грейхаунды больше всего любят спокойный отдых на диване. Суетливые и шумные малыши вызывают у них сильный стресс и тревогу. К тому же это древняя охотничья порода с мощными хищническими инстинктами, что нежелательно для семей с детьми.

