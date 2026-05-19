Дожди, сильные ливни и грозы охватят Украину 20 мая

Дождь в Запорожье / фото Прилепа Александр
В среду, 20 мая, в Украине будет много дождей и гроз. Осадки пройдут по всей стране, а на юге и в центральных областях ожидаются ливни. Кроме того, не исключены град и шквалы. Температура при этом в большинстве областей будет +22°...+25°, на востоке и северо-востоке +26°...+28°, а в западных областях +20°...+22°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +14°, днем +25°, дождь с грозой.
- Во Львове в среду будет облачно с прояснениями. Ночью +8°, днем +22°, дождь, возможна гроза.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +22°, дождь, возможна гроза.
- В Ровно завтра облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +22°, дождь.
- В Тернополе 20 мая ночью +10°, днем +22°, облачно с прояснениями, дождь.
- В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +23°, дождь.
- В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +22°, дождь.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +8°, днем будет +24°, облачно с прояснениями, дождь.
- В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +22°, дождь.
- В Виннице завтра будет +12°...+25°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
- В Житомире в среду ночью +12°, днем +24°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
- В Чернигове столбики термометров покажут +13°...+26°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
- В Черкассах завтра ночью +12°, днем +26°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
- В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +26°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
- В Полтаве - облачно с прояснениями , температура воздуха +14°...+26°, дождь с грозой.
- В Одессе 20 мая - облачно с прояснениями , температура ночью +13°, днем +25°, дождь с грозой.
- В Херсоне в среду ночью будет +14°, днем +25°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +13°, днем +25°, дождь с грозой.
- В Запорожье температура ночью +14°, днем +25°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +14°, а днем +27°, облачно с прояснениям, дождь с грозой.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +14°, днем +27°, дождь с грозой.
- В Днепре температура ночью будет +14°, днем +26°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
- В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, +13°...+24°, дождь с грозой.
- В Краматорске завтра будет дождь с грозой, температура ночью +16°, днем +27°, облачно с прояснениями.
- В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +28°, возможен дождь с грозой.
Какой праздник 20 мая, приметы погоды
20 мая - святого мученика Фалафея. По приметам, если в этот день идет дождь, то осень будет тмягкой и теплой.