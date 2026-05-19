Следующая зима под угрозой: в Украине критическая нехватка работников в энергетике и ЖКХ

Даже при привлечении работников из-за рубежа устранить кадровый дефицит будет сложно, считает эксперт.

Украинская энергетика и жилищно-коммунальное хозяйство сталкиваются с критическим дефицитом электриков, сантехников и других технических специалистов, от которых напрямую зависит стабильность прохождения зимы. Об этом говорится в статье УНИАН.

По словам председателя Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, в настоящее время укомплектованность штата техническими специальностями в среднем составляет не более 35%. Для сравнения, в 2019-2020 годах, до начала полномасштабного вторжения, этот показатель составлял в среднем до 52-54%.

Он подчеркнул, что предприятиям все труднее находить людей даже на базовые технические должности. А средний возраст людей, работающих в жилищно-коммунальном хозяйстве и энергетике, составляет около 55 лет.

Эксперт также скептически оценивает возможность быстрого решения кадровой проблемы за счет привлечения трудовых мигрантов.

"Даже если мы найдем какого-то слесаря, сантехника или электрика в другой стране, хотя я в этом глубоко не уверен, его нужно обучить. Он должен знать особенности нашей энергетической и жилищно-коммунальной системы. Далеко не каждый специалист из другой страны может разобраться с особенностями наших водоканалов, теплокоммунэнерго. Для этого людей обучают до пяти лет в профессионально-технических училищах. Вряд ли можно быстро решить вопрос, привлекая мигрантов", – сказал Попенко.

Эксперт подчеркнул, что риски прохождения следующего отопительного сезона остаются очень высокими. По его словам, те же работники, которые восстанавливали сотни поврежденных домов и обеспечивали подачу тепла в дома, одновременно вынуждены выполнять как капитальные, так и текущие ремонты. Поэтому он подчеркнул, что дефицит кадров напрямую влияет на скорость и качество выполнения работ.

Как отметил Попенко, это уже заметно в городах, где коммунальные службы не успевают оперативно менять трубы и ремонтировать инфраструктуру из-за нехватки работников.

"Мы видим в городах огромное количество раскопанных ям, в которых необходимо заменять трубы, и мы видим, что время выполнения работ измеряется не днями, а неделями, потому что людей катастрофически не хватает", – добавил Попенко.

Кадровый голод в Украине – главные новости

14 мая стало известно, что в промышленности критически не хватает инженеров, электриков и операторов станков. Из-за дефицита кадров бизнес начал массово привлекать кандидатов в возрасте от 50 до 60 лет и старше.

Директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк сообщила, что работодатели все больше ценят эмоциональную стабильность, ответственность, лояльность к компании и практический опыт работников старшего возраста.

Кроме того, Украине не хватает как минимум 4 тысяч энергетиков для эффективного восстановления энергосистемы после массированных обстрелов врага.

