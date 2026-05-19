Alyona Alyona поспорила о мобилизации и ТЦК в сети: рэпершу 'отправили' на фронт

Певицу, упрекнули, что она "отправляет всх в армию", а сама не служит.

Известная украинская рэперша и представительница Украины на международном песенном конкурсе "Евровидение-2024" Alyona Alyona (настоящее имя - Алена Савраненко) резко раскритиковала мужчин, которые уклонятся от воинской службы в военное время. При этом исполнительница вступила в острый спор и нарвалась на жесткую критику.

Соответствующую дискуссию о мобилизации мужчин и работе ТЦК в Украине певица спровоцировала в соцсети Threads. В частности, она написала, что мужчины должны выполнять свой долг, а тех, кто боится, лично она жалеть не собирается.

На высказывания рэперши отреагировал мужчина, который назвал себя военнослужащим с 10-летним стажем. Он раскритиковал певицу, подчеркнул, что она "отправляет всех в армию", хотя сама не служит.

"Что тебе мешает пойти? Медиком, поваром, оператором БПЛА, связистом? Или на медийном фронте не будет кем воевать? Это тебе вопрос от военного, который добровольно служит 10 лет" - написал он.

Певица парировала, что служить не обязана:

"Я полезна на том месте, где есть. Имея возможность выезжать за границу, делаю больше, чем делала бы в армии".

Многие пользователи критически восприняли высказывания артистки и "засыпали" ее в коммнтариях вопросами, "почему не в окопе/не на фронте?".

