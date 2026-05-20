Россия массированно ударила по Украине: разрушены дома, есть пострадавшие

Под ударами оказался ряд украинских городов. В частности, в Конотопе россияне целенаправленно обстреливали мирных жителей.

В ночь на 20 мая российские оккупанты атаковали ряд областей Украины. В результате серии ударов есть пострадавшие и разрушения.

Днепр

Как сообщает глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, оккупанты атаковали Днепр. В городе возник пожар.

"Два человека получили ранения в результате вражеской атаки на Днепр. Оба госпитализированы. Мужчина 40 лет находится в тяжелом состоянии. 25-летний пострадавший – в состоянии средней тяжести", – заявил он.

Позже Ганжа сообщил, что количество раненых возросло до пяти. Все госпитализированы. Мужчина и женщина находятся в тяжелом состоянии. Медики оказывают необходимую помощь, добавил он.

В результате российского обстрела разрушены склады с продуктами, уточнил чиновник.

Харьков

Кроме того, российские оккупанты нанесли удар беспилотником по Харькову, в результате атаки пострадала 16-летняя девушка, отмечает глава ОГА Олег Синегубов.

"В Новобаварском районе зафиксирован удар вражеским БПЛА. Пострадала 16-летняя девушка", – сообщил чиновник

Девушка получила острую стрессовую реакцию. Медики оказывают помощь.

Мэр Харькова Игорь Терехов добавил, что зафиксировано попадание "Шахеда" в Холодногорском районе. Последствия прилета уточняются.

Одесса

Также ночью оккупанты нанесли удар по Одессе. Повреждены дома и автомобили, есть разрушения, сообщил глава Одесской МВА Сергей Лысак.

"В результате массированной вражеской атаки повреждены несколько жилых домов и автомобилей. Полностью разрушено одноэтажное здание", – заявил он.

На местах уже работают спасатели и все городские службы, разворачивается оперативный штаб. Информация о пострадавших пока уточняется.

Конотоп

В ночь на 20 мая оккупационные войска также нанесли удар по городу Конотоп. Есть попадания в многоэтажку, под завалами могут находиться люди, сообщает городской голова Артем Семенихин

"Позади меня многоэтажка. Части ее нет. И там люди", – заявил мэр.

По его словам, повреждена районная больница. Там выбиты окна и повреждены двери. Также уничтожен музей.

По словам Семенихина, россияне целенаправленно наносили удары по гражданской инфраструктуре и домам в Конотопе. Пострадавших немало, точное количество пока неизвестно.

Как сообщал УНИАН, ранее россияне с помощью "Шахеда" с онлайн-управлением атаковали объект украинской противовоздушной обороны. Об этом заявил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов (Флеш).

Он не раскрыл, какой именно объект был атакован и каковы последствия. В то же время, по его словам, алгоритм противника заключается в том, что сначала пролетающий "Шахед" или "Гербер" проводят разведку. В частности, выясняют, стоит ли объект ПВО на месте, как часто меняет позиции.

