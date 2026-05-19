Будет ли разница в оплате контрактникам и мобилизованным: Сырский раскрыл подробности

Главнокомандующий отметил, что для военнослужащих, уволенных по состоянию здоровья, будут предусмотрены контракты сроком на 6 или 9 месяцев.

Демобилизация в Украине станет возможной, когда закончится война и особый период. А пока рассматривается вопрос об увольнении с военной службы во время войны, сказал в интервью военному порталу "Милитарный" главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, ведется работа совместно с министерством обороны по возможности введения контрактов на определенные сроки.

"Мы подробно разобрались со всеми положениями контракта, со всеми видами дополнительного денежного обеспечения. И сейчас идет процесс обсуждения непосредственно в частях. То есть, мы внедрили такую модель, где в обсуждении этих президентских инициатив участвуют все военнослужащие", – подчеркнул он, отметив, что таким образом пытаются избежать негативных моментов.

Видео дня

Сырский подчеркнул, что люди, которые воюют длительное время, должны "иметь выход" и возможность получить отсрочку после увольнения. Ее срок будет зависеть от количества времени, которое военнослужащий провел в боях.

По его словам, важно соблюдать баланс, потому что враг постоянно пытается нарастить численность своей группировки. При этом он добавил, что наша страна должна адекватно реагировать на рост численности врага, поскольку это создает определенную угрозу. "Процесс должен быть не хаотичным, а контролируемым, потому что, если мы увольняем определенное количество военных, то нужно набрать столько же, или даже больше, на замену.

Контракты для военнослужащих

Сырский подчеркнул, что речь идет о введении так называемого "короткого контракта" – на 6 или 9 месяцев. Он будет доступен для военнослужащих, уволенных по состоянию здоровья, но желающих вернуться в армию. Он также добавил, что контракты на 10 месяцев будут возможны для тех, кто сейчас находится в армии.

По его словам, для новобранцев речь идет о контракте на 2, 3 года и более. При этом он добавил, что можно и просто оставаться мобилизованным без подписания контракта, при этом денежное обеспечение будет на том же уровне, что и у контрактников:

"Минимальный уровень денежного обеспечения составит 30 тысяч гривен. Доплаты будут в первую очередь для тех категорий военнослужащих, которые участвуют в активных боевых действиях, прежде всего, в механизированных, штурмовых, десантных, пехотных бригадах, то есть речь идет о тех должностях, которых не хватает на поле боя".

Главнокомандующий подчеркнул, что изменения должны быть приняты и обнародованы до конца мая.

Реформирование Вооруженных сил – больше новостей

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал необходимость перевода украинской армии с мобилизационной на контрактную основу после завершения войны или прекращения огня. Он сказал, что планируется сохранить численность армии на уровне 800 тысяч человек.

По его словам, поощрять людей вступать в армию нужно высокими зарплатами.

Добавим, что, по словам Александра Сырского, уровень зарплаты и доплаты военным будет определять Генеральный штаб ВСУ. При этом минимальное денежное обеспечение составит 30 тысяч.

Вас также могут заинтересовать новости: