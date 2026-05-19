В ГУР при помощи надводных дронов готовятся закрыть Шахедам путь над реками, - СМИ

Надводные дроны могут выполнять не только роль камикадзе, но и стать носителями дронов-перехватчиков.

Секретное подразделение украинской военной разведки (ГУР) проводит на Днепре испытания морских беспилотников с искусственным интеллектом, которые могут атаковать корабли, нефтяную инфраструктуру и перехватывать Shahed. Одной из ключевых разработок стал морской дрон Katran X1.2. Как сообщает издание Welt, беспилотник использовался в операциях на Черном море прошлой осенью.

Беспилотник длиной до 9 метров оснащен двигателем мощностью 350 л.с. Он имеет дальность до 1600 км, может работать и как дрон-камикадзе, и как многоцелевое транспортное средство. В его оснащение входят две ракеты малой дальности Р-73, способные сбивать вертолеты и истребители.

Также дрон может запускать до 27 перехватчиков MAC Dead Fly. Эти беспилотники уже способны разгоняться до 380 км/ч (в будущем ожидается 450 км/ч) и автоматически наводиться на цель, например, Shahed, с помощью ИИ. При этом последний километр дрон может работать автономно от оператора. Авторы напомнили, что Россия часто запускает Shahed по руслам рек, чтобы их было сложнее сбить.

"Сочетание беспилотных надводных дронов и перехватчиков – это технологический и тактический прорыв в истории современной войны. Это добавляет еще один элемент к многоуровневой системе противовоздушной обороны Украины и одновременно открывает новые возможности в военно-морской войне. Дроны могут сначала атаковать вражеские радиолокационные системы, прежде чем сам корабль станет оружием против нефтяных платформ и военно-морских судов", - говорится в статье.

Управление лодкой и перехватчиком осуществляется из переносной палатки на берегу. Пилот использует видеоочки и пульт дистанционного управления, а оператор лодки – джойстик. Также управлять Katran X1.2 операторы могут дистанционно из любой точки Украины.

Как россяине модернизировали тактику применения Shahed

Напомним, что российские войска с помощью Shahed с онлайн-управлением атаковали объект украинской противовоздушной обороны. Известно, что алгоритм противника заключается в том, что сначала пролетающий дрон проводят разведку. В частности, разведывают, стоит ли объект ПВО на месте, как часто меняет позиции. Затем противник применяет тактику двойного удара: одна цель отвлекает огонь на себя, другая в этот момент атакует объект.

