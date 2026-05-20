До уровня 2021 года: Пентагон объявил о сокращении бригад в Европе до трех

Численность американских боевых бригад в Европе возвращается к уровню 2021 года, то есть к моменту перед полномасштабным вторжением РФ в Украину.

США объявили о сокращении количества американских боевых бригадных групп в Европе – с четырех до трех. Как пояснил представитель Пентагона Шон Парнелл в социальной сети X, таким образом военное присутствие возвращается к уровню 2021 года.

"Таким образом, численность этих групп в Европе возвращается к уровню 2021 года. Решение стало результатом комплексного многоуровневого процесса, сосредоточенного на пересмотре военного присутствия США в Европе. Из-за этого временно задерживается развертывание американских сил в Польше – образцовом союзнике США", – говорится в заявлении.

Парнелл подчеркнул, что окончательное размещение американских войск в Европе будет определяться после дополнительного анализа стратегических и оперативных потребностей США, а также готовности союзников брать на себя большую ответственность за оборону континента.

В Пентагоне подчеркнули, что пересмотр присутствия американских сил соответствует политике президента США Дональда Трампа "Америка превыше всего". Вашингтон ожидает, что страны-члены НАТО будут активнее инвестировать в собственную безопасность и оборону Европы.

Также сообщается, что глава Пентагона Пит Хегсет и заместитель премьер-министра Польши Владислав Косиняк-Камыш провели переговоры. Американская сторона заверила, что будет поддерживать тесный контакт с Варшавой в ходе дальнейшего анализа военного присутствия.

Парнелл отдельно отметил Польшу как союзника, демонстрирующего готовность самостоятельно укреплять собственную оборону, и призвал другие страны Альянса последовать этому примеру.

Сокращение сил США в Европе

Ранее стало известно, что Пентагон отменил размещение бронетанковой бригады в Польше. Это решение рассматривают как один из шагов администрации Трампа по постепенному сокращению военного присутствия США в Европе.

По данным СМИ, между Конгрессом США и Пентагоном разгорелся конфликт после решения отменить переброску американской бронетанковой бригады в Польшу. Законодатели заявили, что такие действия могут подорвать доверие союзников по НАТО и сыграть на руку России.

По данным Reuters, администрация Трампа планирует на этой неделе сообщить союзникам по НАТО, что сократит резерв военных ресурсов, которые США могли бы задействовать для оказания помощи европейским странам альянса в случае серьезного кризиса.

