США и Украина ведут переговоры о закупке украинских дронов и РЭБ, – Bloomberg

Штаты вместе с Украиной договариваются об испытании и потенциальной закупке украинских БПЛА и комплексов РЭБ, а также о получении доступа к отдельным военным технологиям, сообщает Bloomberg.

Стало известно, что Пентагон уже обратился с запросом о проведении испытаний ряда украинских оборонных технологий на территории США.

В то же время интерес Вашингтона выходит далеко за пределы обычной покупки техники. Источники издания утверждают, что Вашингтон также заинтересован в доступе к определенным технологиям и правам интеллектуальной собственности в рамках будущего соглашения, которое до сих пор обсуждается.

Отмечается, что во время переговоров Украина заявила, что ее технологии уже доказали свою эффективность в реальных боевых условиях. Именно благодаря развитию дронов и новых тактик Силы обороны смогли наносить удары по целям глубоко на территории РФ и сдерживать превосходящие силы российской армии. Однако зарубежные партнеры хотят лично убедиться в мощности украинского оружия.

Как стало известно журналистам, американскую армию интересуют самые современные цифровые решения. Источники издания отмечали, что Соединенные Штаты могут проявлять особый интерес к технологиям терминального наведения, основанным на искусственном интеллекте, навигации без GPS, устойчивости к помехам в каналах связи и боевой доктрине использования самих дронов.

Это сотрудничество не будет похоже на стандартные контракты. Один из представителей оборонной промышленности объяснил Bloomberg, что проект документа, вероятно, был создан не как классическое соглашение о передаче технологий, а как механизм тестирования и оценки украинских систем с целью формирования будущих потребностей армии США.

Процесс подготовки этого соглашения уже вышел на финишную прямую. Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что стороны уже работают над рамочным документом.

"В результате сотрудничества с Госдепартаментом и Пентагоном был разработан проект рамочного документа, который сейчас рассматривается обеими сторонами на различных институциональных уровнях. Мы стремимся к взаимовыгодному сотрудничеству, которое укрепит наши вооруженные силы", – отметила она.

Ранее УНИАН писал, что украинские беспилотники можно использовать для создания "зоны поражения" в Иране, подобной нейтральной полосе вдоль украинской линии фронта. Об этом заявил соучредитель украинской оборонной компании Fire Point Денис Штилерман. Штилерман также сказал, что странам Персидского залива понравилась идея "зоны поражения", но они заявили, что им "нужно разрешение от Америки".

В то же время генерал-лейтенант Лоуренс Фергюсон, выступая перед Конгрессом США, отметил, что американские военные отмечают и в определенной степени завидуют гибкости ВСУ в быстрой модернизации оружия. Украинские военные часто сами дорабатывают, настраивают и адаптируют дроны и другое вооружение под нужды фронта. В США же подобные изменения обычно дольше проходят через производителей и бюрократию.

