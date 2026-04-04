Иран один за другим сбил два самолета США и разоблачил ложь Трампа, - CNN

Инциденты с американскими самолетами ставят под сомнение громкие заявления Трампа и Хегсета об абсолютном военном превосходстве.

Война между США и Ираном, которая и без того вызывала скептицизм среди американцев, вступает в новую фазу после сообщений о сбитых американских боевых самолетах над иранской территорией.

Как сообщает CNN, над Ираном один за другим упали два американских самолета. Один из членов экипажа первого самолета был спасен и получает медицинскую помощь, тогда как судьба другого остается неизвестной. Пилоту второго самолета удалось покинуть воздушное пространство Ирана перед катапультированием – его также эвакуировали.

Несмотря на эти потери, эксперты отмечают, что речь идет лишь об единичных случаях, которые не меняют общего баланса сил. США сохраняют значительное военное преимущество, а потери остаются ограниченными.

Впрочем, эти инциденты имеют серьезный политический резонанс. Они прямо противоречат предыдущим заявлениям американского руководства о "полном контроле" над иранским небом. Еще в начале марта Пит Хегсет заявлял, что США вместе с союзниками обеспечат "бесспорное воздушное пространство" над Ираном в течение нескольких дней.

В свою очередь Дональд Трамп неоднократно подчеркивал, что Иран якобы не имеет эффективных средств противовоздушной обороны и "ничего не может сделать" против американских полетов. Президент даже заявлял о полном отсутствии у Тегерана боеспособного флота, армии и авиации.

Однако последние события демонстрируют иную реальность. Сбивание самолетов свидетельствует о том, что Иран сохраняет по крайней мере часть своих оборонных возможностей, а заявления об абсолютной недосягаемости американских сил выглядят преувеличенными.

Это не первый случай, когда официальные оценки Вашингтона вызывают сомнения. Ранее администрация Трампа заявляла о полном уничтожении иранской ядерной программы, однако разведывательные оценки США этого не подтвердили. Также сообщалось, что часть иранских ракетных мощностей остается боеспособной.

На этом фоне растет и внутреннее недовольство войной. Американцы все чаще ставят под сомнение ее целесообразность, особенно на фоне экономических последствий, в частности роста цен на топливо из-за напряженности вокруг Ормузского пролива.

На протяжении всей операции Хегсет утверждал, что СМИ игнорировали военный успех кампании. "Мы взяли под контроль воздушное пространство и водные пути Ирана без каких-либо наземных войск", – сказал он на брифинге 4 марта.

"Месяц спустя важнейший водный путь остается очень важным исключением. А контроль над воздушным пространством Ирана и прекращение его программы запуска ракет не выглядят столь полными, как рекламировалось", – подытожило издание.

Инциденты в небе над Ираном

Напомним, что вчера впервые с начала войны в Иране армия режима аятолл сбила американский боевой самолет F-15E. Один из членов экипажа был спасен.

Впоследствии в районе Персидского залива разбился второй боевой самолет ВВС США, и единственный пилот был благополучно спасен. Штурмовик A-10 Warthog упал недалеко от Ормузского пролива примерно в то же время, когда над Ираном был сбит истребитель F-15E ВВС США. Чиновники предоставили мало подробностей о катастрофе A-10, в частности о том, как и где это произошло.

Вас также могут заинтересовать новости: