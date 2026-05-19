Глава ЦПК Шабунин, находящийся под следствием из-за уклонения от службы, 'списался' с армии

Глава Центра по борьбе с коррупцией Виталий Шабунин несколько дней назад уволился из ВСУ. Причиной увольнения стало ухудшение зрения, написал он сегодня в своем Telegram-канале. Об этом сообщают "Українські новини".

"Моя служба завершена. Приказ об увольнении был подписан несколько дней назад. Я уже дома. Побуду с семьей, стабилизирую заболевание зрения и полностью вернусь к деятельности ЦПК", – написал он. По его словам, он провёл более 4 лет в Силах обороны.

Как известно, глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин не выполнял никаких обязанностей военной службы, что не мешало ему ежемесячно получать деньги от ВСУ. В декабре 2025 года исполнилось 2 года уголовному делу по факту уклонения солдата 207 отдельного батальона ТрО от военной службы. Об этом написал ветеран российско-украинской войны Владимир Бойко.

По его данным, только за время фиктивной службы в 207 отдельном батальоне ТрО Шабунин получил более 900 тыс. грн денежного обеспечения, дополнительного вознаграждения за выполнение боевых/специальных задач и даже "боевых". К производству по делу Шабунина приобщены материалы об уклонении от военной службы члена правления Центра противодействия коррупции Шерембея, который вместе с Шабуниным фиктивно числился в 207 отдельном батальоне ТрО, отметил ветеран.

По информации Бойко, в Третьем следственном отделе ТУ ГБР в г. Киеве продолжается досудебное расследование по другим эпизодам этого уголовного производства: по факту присвоения Шабуниным автомобиля, ввезенного в Украину для нужд ВСУ без уплаты таможенных платежей; по факту незаконного получения Шабуниным звания "младший сержант" на основании поддельной справки о непосредственном участии в боевых действиях; по факту незаконного начисления Шабунину "боевых" выплат; по факту самовольного оставления Шабуниным места службы и т. д.

Как заявлял Виталий Шабунин, в 9 классе он не прошел медицинскую комиссию в военкомате – его не пропустил дерматолог из-за родинок на теле, в связи с чем ему была выдана справка о негодности к военной службе по состоянию здоровья.

