В Норвегии 6-летний школьник случайно нашел 1300-летний меч (фото)

Это однолезвийный меч из периода Меровингов.

Школьник из Норвегии во время экскурсии заметил торчащий из земли ржавый предмет, который оказался мечом возрастом 1300 лет, предшествующим эпохе викингов. Об этом пишет New York Post.

Отмечается, что 6-летний школьник Хенрик Рефснес Мёртведт был на школьной экскурсии в норвежском округе Иннландет, когда он сделал эту необычную находку. Вскоре после этого учителя и ученики обратились к местным археологам.

Экспертиза показала, что школьник обнаружил однолезвийный меч из периода Меровингов в Скандинавии (550-880 годы нашей эры). Он предшествовал легендарной эпохе викингов в этом регионе.

Видео дня

После извлечения из земли меч доставили в Музей культурной истории в Осло. Там его изучат и должным образом консервируют.

В издании отметили, что оружие сильно корродировало, но рентгеновское обследование и металлургический анализ могут раскрыть его секреты. Ученые планируют провести конструкцию меча и выяснить, как он использовался много веков назад.

Эксперты считают, что меч мог принадлежать воину или фермеру с высоким статусом.

В средневековой уборной тетрадь возрастом более 700 лет

Ранее в немецком городе Падерборн во время археологических раскопок нашли почти неповрежденную средневековую тетрадь. Такой предмет был найден в средневековой латрине (туалете) во время работ по строительству нового административного здания города.

Тетрадь, изготовленная из дерева, кожи и воска, датируется XIII–XIV веками и очень хорошо сохранилась на протяжении примерно 700-800 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: