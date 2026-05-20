Хором выкрикивали приветствия: Путина в Пекине встречала группа людей с флагами РФ и Китая

Российский президент Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Китай, его самолет приземлился во вторник, 19 мая, в Пекине вечером. Как видно на видео, опубликованном Associated Press, главу Кремля в аэропорту встречал почетный караул.

Специально организованная группа людей с флагами России и Китая, одетая в одинаковые костюмы, выкрикивала Путину приветствия и скандировала лозунги в его адрес.

Основные переговоры Путина и председателя КНР Си Цзиньпина запланированы на среду, 20 мая. Как пишет Reuters, на саммите будут обсуждаться двусторонние и международные вопросы, а завершится встреча неформальной беседой "старых друзей" за чашкой чая.

"Поскольку эта встреча состоится сразу после визита президента США Дональда Трампа в столицу Китая, ее ход и результаты встречи китайского лидера Си Цзиньпина и российского президента Владимира Путина будут тщательно анализироваться и сравниваться", – констатирует издание.

Отмечается, что Си Цзиньпин известен тем, что принимает лидеров-гостей за чашкой чая, но обстановка и манера проведения таких встреч могут рассматриваться как сигнал о том, насколько китайский лидер уважает своего гостя.

Издание рассказало, что когда в мае 2024 года Си Цзиньпин принимал Путина для проведения переговоров, они сняли галстуки и беседовали за чашкой чая на открытом воздухе в Чжуннаньхае – бывшем императорском саду, где сейчас расположены офисы правящей Коммунистической партии и правительства.

Зато прогулка Трампа по секретному саду и чаепитие с Си в том же комплексе, а также экскурсия в Храм Неба на прошлой неделе выглядели более тщательно спланированными.

В публикации указывается, что редкие последовательные визиты в Пекин лидеров двух великих стран, которые глубоко расходятся между собой в политическом, военном и экономическом плане, были одобрительно оценены китайскими государственными СМИ как признание глобального статуса Китая во все более раздробленном мировом порядке.

Издание отметило, что Путин, назвавший Си "дорогим другом", а китайский лидер назвавший его "старым другом", прибыл в то время, когда двусторонний товарооборот улучшается после спада прошлого года. За первые четыре месяца этого года объем двусторонней торговли вырос на 16,1 % в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Приводятся данные, что объем торговли между Китаем и Россией в 2025 году составил 1,63 трлн юаней (240 млрд долларов), что на 6,5 % меньше рекордного показателя 2024 года и является первым спадом за последние пять лет.

Путин признал необходимость изменить эту тенденцию, что свидетельствует о важности Китая как экономического спасителя для Москвы, подвергающейся санкциям, поскольку война в Украине негативно сказывается на ее экономике.

Кремль возлагает "серьезные надежды" на визит Путина, который, помимо переговоров, будет включать церемонию подписания документов и банкет, за которым состоится чаепитие, во время которого оба лидера обсудят ключевые международные вопросы в неформальной обстановке.

"По данным Кремля, ожидается подписание около 40 документов и обнародование 47-страничного совместного заявления об укреплении партнерства между странами", – говорится в статье.

Как сообщил представитель Кремля, Путин и Си также намерены принять совместную декларацию о создании многополярного мирового порядка и "нового типа международных отношений".

По словам экспертов в этой области, вероятно, также состоятся переговоры по газопроводу "Сила Сибири-2", который должен соединить Россию с северным Китаем.

"Так называемое "безграничное" партнерство между Китаем и Россией укрепилось после того, как Запад ввел санкции против России за войну в Украине", – отмечает издание.

Дефицит энергоносителей, связанный с конфликтом в Иране, может подкрепить аргументы России в пользу газопровода как долгосрочного источника газа, но Пекин, возможно, захочет придерживаться своей стратегии диверсификации поставок.

Ранее УНИАН сообщал, что представитель МИД Китая Го Цзякунь опроверг информацию о том, что лидер Китая Си Цзиньпин говорил президенту США Дональду Трампу о том, что глава РФ Владимир Путин пожалеет о войне против Украины. Цзякунь заявил журналистам, что "указанная информация противоречит фактам и является чистой выдумкой". По данным источников издания, во время саммита с Си Цзиньпином Трамп предложил США, Китаю и России объединить усилия в борьбе с Международным уголовным судом, заявив, что их интересы совпадают.

Также мы писали, что министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин считает, что визит Путина в Китай сразу после визита президента США Дональда Трампа не является случайным. Климкин отметил, что "Китай очень внимательно относится к тому, как воспринимаются его шаги внутри страны и в мире". Поэтому он предположил, что это было очень четко спланировано. Бывший министр иностранных дел Украины уверен, что Трамп и Цзиньпин обсуждали войну в Украине. Климкин подчеркнул, что для китайцев важно как-то сбалансировать отношения с Европой, как торговые, так и политические, и здесь у китайцев "своя игра".

