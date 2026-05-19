'По болотам не пойдут': генерал-майор запаса СБУ оценил угрозу нападения со стороны Беларуси

В Беларуси ограничили посещение лесов в 19 районах, в том числе в тех, которые граничат с Украиной.

С территории Беларуси по болотам никто на Украину наступать не будет. В то же время, в приграничных лесах Беларуси не удастся скрыть скопление крупной группировки, поскольку благодаря современным технологиям такие действия можно быстро выявить. Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН сказал генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун, директор Агентства по реформированию сектора безопасности.

Что сейчас происходит в Беларуси

В частности, он ответил на вопрос, связаны ли между собой такие события, как введение властями Беларуси ограничений на посещение гражданскими лицами лесов в 19 районах этой страны и начало военных учений на белорусской территории.

"Может быть, но все же, я думаю, что скорее всего то, что связано с ядерным оружием. Они не приближаются ближе чем на 100 км к границе с Украиной", – отметил Ягун.

Как известно, в Беларуси размещается российское тактическое ядерное оружие и проводятся совместные ядерные учения. По его убеждению, в Беларуси очень боятся каких-то диверсионных действий или еще чего-то.

"Они концентрируются вдали от границ с ЕС, с Украиной, и это больше в центре Беларуси. И это, во-первых, они не контролируют это оружие. Это тактические ядерные боеголовки, которые можно использовать для того, чтобы оснастить либо ракеты, используемые в "Искандерах", либо ракеты, используемые на МиГ-31. Поэтому это оружие контролируется Россией, а Россия просто проводит учения для того, чтобы согласовать свои логистические действия, какие-то маневренные действия с войсками Беларуси, чтобы не мешать друг другу в случае возможного использования этих зарядов", – пояснил Ягун.

В то же время он ответил на вопрос, уместно ли предположить, что в этих лесах могут что-то скрывать, и в частности, подвозить боеприпасы, перебрасывать военных, развертывать какое-то оружие и полевые штабы.

"Все может быть, но наши дроны висят, и просто так это не сделаешь. Даже если лес, даже если ветки – то ночью все светится, все просвечивается тепловизорами, в том числе и сверху. Поэтому, еще раз подчеркиваю, что с нашими технологиями сконцентрировать большую группировку, насчитывающую до 5 тысяч человек, точно невозможно", – отметил Ягун.

Наибольшие риски, которые могут возникнуть для Украины со стороны Беларуси

"Риски могут быть вдоль дорог, потому что они точно не пойдут по болотам", – отметил генерал-майор запаса СБУ.

Он пояснил, что эти риски могут существовать для Волыни, Ровенской и Житомирской областей.

"Это те регионы, которые могут быть использованы ими для какой-то там диверсионной работы. Например, разведывательно-диверсионной. То есть, проникновение каких-то групп для того, чтобы постоянно держать нас в напряжении и чтобы мы не могли отвлечься. И (чтобы) сняли дополнительные войска для сдерживания врага на опасных направлениях востока и юга", – сообщил Ягун.

Кроме того, он ответил на вопрос, существует ли какая-то угроза для Ровенской АЭС, и насколько атомная электростанция защищена от возможных действий со стороны белорусского корону.

"Теоретически – она защищена. Но там же точно не стоит дивизия, какие-то там бронированные кулаки. Если они что-то наберут и захотят пойти, или начнут ее бомбить, – ну, это опасно. Вот сейчас в Арабских Эмиратах еще прилетел дрон и вызвал пожар на атомной электростанции", – сообщил Ягун.

Он добавил, что атомная электростанция в зоне боевых действий, на расстоянии "плюс-минус" 100 км от границы – это всегда неприятно и опасно. "Поэтому мы и говорим: прекратите войну, потому что она может привести к такой катастрофе, которую потом никто не разберется", – подчеркнул Ягун.

Впрочем, он отметил, что пока признаков того, что Беларусь готовится к войне против Украины, нет. Речь идет лишь о возможных провокациях.

Как сообщал УНИАН, заместитель главы Офиса Президента Украины, бригадный генерал Павел Палиса заявил, что Украина рассматривает риски со стороны Беларуси, однако не делает поспешных выводов относительно характера ее участия в войне. Впрочем, Россия может использовать Беларусь как элемент войны.

По мнению военного обозревателя, майора в отставке Алексея Гетьмана, у Беларуси нет сил и средств, чтобы начать какие-либо полномасштабные действия против Украины.

