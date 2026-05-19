Гороскоп на неделю по картам Таро: Овнам - облегчение, Ракам - примирение

Составлен гороскоп на неделю до 24 мая 2026 года по картам Таро для всех знаков Зодиака. Общей картой стала "Башня" - символ неожиданных перемен, которые начнут происходить независимо от того, готовы вы к ним или нет. Эти изменения не обязательно будут негативными, но могут застать врасплох и выбить из привычного ритма. Позже ситуация прояснится, поэтому важно не реагировать слишком резко и дать событиям время раскрыться.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Овен

Карта Таро на этой неделе для Овна – "Звезда". "Звезда" появляется после периода напряжения и внутреннего давления, поэтому для вас это будет знак постепенного облегчения. Вы начнете выходить из сложного периода, и многое станет восприниматься легче и спокойнее. На этой неделе вы почувствуете, что движетесь к более ясному и стабильному будущему, даже если пока не видите всех деталей. К концу недели ситуация начнет проясняться, и появятся первые конкретные ответы на вопросы, которые давно вас волновали. Если вы почувствуете внутреннюю уверенность и спокойствие, это станет сигналом, что вы движетесь в правильном направлении и скоро примете важное решение.

Телец

Карта Таро на этой неделе для Тельца – "Король Пентаклей". С приходом энергии Марса в ваш знак неделя начнет приобретать для вас более устойчивый и продуктивный характер. "Король Пентаклей" усиливает чувство уверенности, практичности и контроля над ситуацией. Вы начнете лучше понимать свою ценность и перестанете тратить энергию на лишние сомнения. На этой неделе вы будете сосредоточены на результатах и материальной стабильности. Появится желание укрепить свои позиции в работе или финансах, а также выстроить более четкие границы с окружающими. Вы сможете настоять на своем, если почувствуете, что это действительно важно для вашего будущего.

Близнецы

Карта Таро на этой неделе для Близнецов – "Шут". "Шут" символизирует новое начало, и его появление именно в период вашего сезона усиливает ощущение обновления. Эта неделя станет для вас точкой перезапуска, когда вы сможете посмотреть на многие вещи проще и легче, чем раньше. В течение недели вы будете чувствовать больше свободы и желания рисковать. Важно не перегружать себя анализом и не пытаться заранее просчитать каждый шаг. Если появится возможность или идея, которая вызывает интерес, вы будете склонны двигаться в ее сторону без лишних сомнений – и это может привести к важным изменениям.

Рак

Карта Таро на этой неделе для Рака – "Двойка Кубков". С приходом Венеры в ваш знак отношения и эмоциональные связи выйдут на первый план. "Двойка Кубков" указывает на важные взаимодействия, которые будут строиться на взаимности, симпатии и честности. Эта неделя усилит вашу потребность в близости и эмоциональном контакте. Вы будете особенно чувствительны к тому, как к вам относятся другие, и начнете яснее понимать, какие связи для вас действительно значимы. Неделя благоприятна для укрепления отношений, примирения или начала нового романтического этапа. Чем честнее вы будете в чувствах, тем гармоничнее сложится ситуация.

Лев

Карта Таро на этой неделе для Льва – "Сила". "Сила" подсказывает, что главным инструментом на этой неделе станет ваше спокойствие и внутренняя устойчивость. Вы сможете добиться большего, если не будете действовать импульсивно и позволите событиям развиваться естественно. В течение недели могут возникать ситуации, где захочется резко отреагировать, однако именно сдержанность даст лучший результат. Вы постепенно увидите, что контроль над собой оказывается гораздо эффективнее давления на обстоятельства. К концу недели станет ясно, что ваша выдержка сыграла ключевую роль.

Дева

Карта Таро на этой неделе для Девы – "Паж Пентаклей". Эта карта указывает на начало нового процесса обучения или развития идеи, которая давно зрела внутри вас. На этой неделе вы начнете переводить мысли в практическую плоскость и сделаете первый реальный шаг. Вы не обязаны сразу знать все детали – наоборот, неделя покажет, что важно начинать с малого. Появится возможность попробовать себя в новом деле или подойти к привычным задачам по-другому. Даже небольшие действия приведут к заметному прогрессу в будущем.

Весы

Карта Таро на этой неделе для Весов – "Тройка Жезлов". "Тройка Жезлов" указывает на ожидание результатов и постепенное продвижение вперед. На этой неделе вы начнете видеть, как усилия прошлого периода начинают приносить первые плоды. Ситуации, которые раньше казались неопределенными, начнут проясняться. Вы почувствуете, что движетесь в правильном направлении, даже если результат пока не полностью проявился. Неделя даст вам подтверждение, что вы уже прошли самый сложный этап.

Скорпион

Карта Таро на этой неделе для Скорпиона – "Башня". "Башня" указывает на резкие и неожиданные изменения, которые могут нарушить привычный ход событий. Эти перемены не будут зависеть от вас, поэтому важно не пытаться их контролировать. Хотя период может показаться напряженным, он принесет очищение и освобождение от устаревших ситуаций. Ваша способность быстро адаптироваться поможет вам пройти этот этап более уверенно, чем другим знакам. В конечном итоге изменения откроют пространство для нового этапа.

Стрелец

Карта Таро на этой неделе для Стрельца – "Рыцарь Жезлов". Неделя принесет вам высокий уровень энергии, активности и желания действовать. "Рыцарь Жезлов" усиливает стремление к движению вперед и новым впечатлениям. Вы будете чувствовать прилив мотивации и сможете быстро включаться в новые задачи. Однако важно следить за тем, чтобы не распыляться и доводить начатое до конца. Неделя благоприятна для инициатив, но требует немного больше дисциплины.

Козерог

Карта Таро на этой неделе для Козерога – "Десятка Пентаклей". Эта карта указывает на темы стабильности, долгосрочных планов и укрепления жизненной базы. На этой неделе вы начнете яснее видеть, что ваши усилия направлены на устойчивый результат. Особое внимание будет связано с близкими людьми и личной жизнью. Вы поймете, что успех связан не только с работой, но и с эмоциональной опорой. Неделя благоприятна для укрепления отношений и инвестирования времени в семью.

Водолей

Карта Таро на этой неделе для Водолея – "Звезда". "Звезда" приносит надежду, восстановление и ощущение, что желаемое становится ближе. Эта неделя будет для вас особенно гармоничной и вдохновляющей. Даже если результаты появятся не сразу, вы почувствуете движение в правильную сторону. Постепенно ситуация начнет складываться в вашу пользу, и появится уверенность в будущем развитии событий.

Рыбы

Карта Таро на этой неделе для Рыб – "Четверка Кубков". Эта карта указывает на период внутренней сосредоточенности и возможного эмоционального отстранения. Вы можете быть настолько погружены в свои мысли, что не сразу заметите новые возможности вокруг. Неделя потребует внимательности к тому, что происходит в настоящем моменте. Важно не закрываться от окружающего мира, иначе можно упустить важные шансы. Чем больше вы будете присутствовать "здесь и сейчас", тем легче сможете увидеть перспективы, которые раньше не замечали.

