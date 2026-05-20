Когда магнитная буря закончится: ученые обнадежили прогнозом (график)

Сегодня, 20 мая, магнитная буря на Земле продолжится, однако в скором времени шторм уже утихнет. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

Напомним, несколько дней назад на Солнце произошли три вспышки. Однако прошла мимо наше планеты, а утром 19 мая в солнечном ветре наблюдался небольшой всплеск, который, вероятно, ознаменовал прибытие второго коронального выброса массы.

Ученые говорят, что сегодня есть вероятность прибытия еще одного коронального выброса, что может еще больше усилить геомагнитную активность.

По прогнозу, сегодня ожидается магнитная буря уровня G1. Существует также вероятность кратковременного повышения до G2.

В течение 20-21 мая магнитная буря ослабеет, а с 22 мая геомагнитное поле должно полностью успокоиться.

Чем опасны магнитные бури - что важно знать

Магнитные бури возникают из-за вспышек на Солнце и могут влиять не только на технику, но и на самочувствие людей. В такие дни некоторые жалуются на головную боль, слабость, скачки давления, бессонницу и повышенную усталость. Особенно внимательными стоит быть метеозависимым людям, пожилым и тем, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания. Во время магнитных бурь обычно советуют избегать стресса, пить больше воды, высыпаться и не перегружать организм.

