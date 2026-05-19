Сырский предупредил об угрозе наступления с севера и раскрыл детали армейской реформы

Контракты, выплаты и Беларусь: Сырский впервые детально рассказал о реформе ВСУ и угрозах летних кампаний россиян.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в интервью Militarny впервые детально рассказал о ситуации на фронте, угрозе с севера, реформе армии и планах по ротации.

Россия сосредоточила под Покровском около 800–900 военнослужащих – это крупнейшая группировка противника на всей линии фронта. Ежесуточно там фиксируется 35–40 штурмовых действий. Помимо Покровского, активные бои ведутся на Очеретинском, Александровском, Константиновском, Лиманском и частично Купянском направлениях. Однако Сырский фиксирует перелом в динамике.

"Вчерашние сутки были характерны тем, что количество наших контратакующих и наступательных действий впервые превысило количество наступательных действий со стороны противника", – заявил он.

На Александровском направлении украинские силы уже освободили около 500 кв. км территории и 12 населённых пунктов. По словам Сырского, эта работа продолжается, просто перешла в другой формат.

Потери: россиян гибнет в 7–9 раз больше

Сырский привёл данные о соотношении потерь: в целом противник теряет в три раза больше, чем Украина. По убитым разрыв ещё больше.

"По погибшим цифра достигает в зависимости от дня и семи, и девяти раз", – сказал главнокомандующий.

Несмотря на это, Россия продолжает наращивать группировку – за счёт контрактников и мобилизованных, которых Сырский намеренно называет "различными категориями". Украина, по его словам, вынуждена адекватно отвечать на этот рост.

Угроза с Беларуси: Генштаб России планирует удар с севера

Один из самых тревожных тезисов интервью – прямое предупреждение об угрозе нового фронта.

"Российский Генштаб активно просчитывает и планирует операции наступательных действий с севера. Мы знаем эти данные", – заявил Сырский.

Если это произойдёт, линия фронта существенно вырастет – и без того растянутые силы Украины окажутся под ещё большим давлением. По его словам, именно с учётом этой угрозы сейчас выстраивается вся логика корпусной реформы и территориального распределения частей.

Ротация: два месяца – предел, дальше – истощение

Сырский подтвердил жёсткий норматив: не более двух месяцев на позициях. Исследования показали: "именно после этого срока у военнослужащего наступает моральное и физическое истощение. Контроль будет проводиться 15-го числа каждого месяца силами офицеров вышестоящих штабов", - отмечает главнокомандующий.

Однако сама ротация в условиях тотального дронового контроля превратилась в полноценную военную операцию:

"Это такая же операция, как и наступление. К ней нужно детально готовиться – обеспечивать прикрытие, маскировку, логистику".

Дроны контролируют зоны глубиной 30–50 км, из-за чего даже гражданские автомобили не могут передвигаться без риска. В этих условиях подготовка к ротации занимает, по словам Сырского, до половины всего рабочего времени штабов. На подготовку каждой смены отводится месяц.

Новые контракты: от 6 месяцев до трех лет

До конца мая должны быть утверждены и обнародованы новые форматы военных контрактов. Система предусматривает несколько категорий:

6–9 месяцев – для уволенных по ранению, которые хотят вернуться в строй;

10 месяцев – для действующих военнослужащих;

2–3 года и более – для новобранцев.

Для тех, кто не хочет заключать контракт, остаётся мобилизация – с теми же правами на выплаты.

Минимальное денежное обеспечение составит 30 000 гривен. Дополнительные надбавки предусмотрены прежде всего для механизированных, десантно-штурмовых частей и морской пехоты – тех специальностей, которых больше всего не хватает на поле боя. Итоговые цифры будут определяться Генштабом с учётом ситуации на фронте.

"Если проект будет принят до конца мая, процесс станет необратимым", – заявил Сырский.

Корпусная реформа: второй этап из трех

Реформа разбита на три этапа. Первый – создание управлений корпусов и передача им определённых комплектов войск – в целом завершён. Сейчас идёт второй этап: формирование корпусных комплектов. Каждый корпус должен получить артиллерийскую бригаду, зенитно-ракетный полк, батальоны беспилотных систем, разведки и обеспечения.

Степень укомплектованности разная: одни корпуса получили свои части почти полностью, другие – на 40–70%. Третий корпус, по словам Сырского, уже воюет полным штатным комплектом.

Третий этап – закрепление бригад за корпусами по территориальному принципу – возможен только после завершения войны, когда появится возможность перераспределить части без ущерба для фронта:

"Сейчас у нас 1000 км активного фронта, противник превосходит нас по количеству бригад вдвое. Просто взять и переставить части невозможно".

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее начальник коммуникаций 7-го корпуса быстрого реагирования десантно-штурмовых войск, полковник Владимир Полевой, описал реальную картину боёв под Покровском. По его словам, оккупанты инфильтрировались на север города и создали там собственную килзону глубиной 25 км.

Военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев сообщил, что россияне на Донбассе пытаются вернуться к тактике смешанных атак с привлечением тяжелой бронетехники и "мясных штурмов" ради политических побед и нарративов Кремля.

