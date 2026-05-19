Сырский предупредил об угрозе наступления с севера и раскрыл детали армейской реформы

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в интервью Militarny впервые детально рассказал о ситуации на фронте, угрозе с севера, реформе армии и планах по ротации.
Россия сосредоточила под Покровском около 800–900 военнослужащих – это крупнейшая группировка противника на всей линии фронта. Ежесуточно там фиксируется 35–40 штурмовых действий. Помимо Покровского, активные бои ведутся на Очеретинском, Александровском, Константиновском, Лиманском и частично Купянском направлениях. Однако Сырский фиксирует перелом в динамике.
"Вчерашние сутки были характерны тем, что количество наших контратакующих и наступательных действий впервые превысило количество наступательных действий со стороны противника", – заявил он.
На Александровском направлении украинские силы уже освободили около 500 кв. км территории и 12 населённых пунктов. По словам Сырского, эта работа продолжается, просто перешла в другой формат.
Потери: россиян гибнет в 7–9 раз больше
Сырский привёл данные о соотношении потерь: в целом противник теряет в три раза больше, чем Украина. По убитым разрыв ещё больше.
"По погибшим цифра достигает в зависимости от дня и семи, и девяти раз", – сказал главнокомандующий.
Несмотря на это, Россия продолжает наращивать группировку – за счёт контрактников и мобилизованных, которых Сырский намеренно называет "различными категориями". Украина, по его словам, вынуждена адекватно отвечать на этот рост.
Угроза с Беларуси: Генштаб России планирует удар с севера
Один из самых тревожных тезисов интервью – прямое предупреждение об угрозе нового фронта.
"Российский Генштаб активно просчитывает и планирует операции наступательных действий с севера. Мы знаем эти данные", – заявил Сырский.
Если это произойдёт, линия фронта существенно вырастет – и без того растянутые силы Украины окажутся под ещё большим давлением. По его словам, именно с учётом этой угрозы сейчас выстраивается вся логика корпусной реформы и территориального распределения частей.
Ротация: два месяца – предел, дальше – истощение
Сырский подтвердил жёсткий норматив: не более двух месяцев на позициях. Исследования показали: "именно после этого срока у военнослужащего наступает моральное и физическое истощение. Контроль будет проводиться 15-го числа каждого месяца силами офицеров вышестоящих штабов", - отмечает главнокомандующий.
Однако сама ротация в условиях тотального дронового контроля превратилась в полноценную военную операцию:
"Это такая же операция, как и наступление. К ней нужно детально готовиться – обеспечивать прикрытие, маскировку, логистику".
Дроны контролируют зоны глубиной 30–50 км, из-за чего даже гражданские автомобили не могут передвигаться без риска. В этих условиях подготовка к ротации занимает, по словам Сырского, до половины всего рабочего времени штабов. На подготовку каждой смены отводится месяц.
Новые контракты: от 6 месяцев до трех лет
До конца мая должны быть утверждены и обнародованы новые форматы военных контрактов. Система предусматривает несколько категорий:
- 6–9 месяцев – для уволенных по ранению, которые хотят вернуться в строй;
- 10 месяцев – для действующих военнослужащих;
- 2–3 года и более – для новобранцев.
Для тех, кто не хочет заключать контракт, остаётся мобилизация – с теми же правами на выплаты.
Минимальное денежное обеспечение составит 30 000 гривен. Дополнительные надбавки предусмотрены прежде всего для механизированных, десантно-штурмовых частей и морской пехоты – тех специальностей, которых больше всего не хватает на поле боя. Итоговые цифры будут определяться Генштабом с учётом ситуации на фронте.
"Если проект будет принят до конца мая, процесс станет необратимым", – заявил Сырский.
Корпусная реформа: второй этап из трех
Реформа разбита на три этапа. Первый – создание управлений корпусов и передача им определённых комплектов войск – в целом завершён. Сейчас идёт второй этап: формирование корпусных комплектов. Каждый корпус должен получить артиллерийскую бригаду, зенитно-ракетный полк, батальоны беспилотных систем, разведки и обеспечения.
Степень укомплектованности разная: одни корпуса получили свои части почти полностью, другие – на 40–70%. Третий корпус, по словам Сырского, уже воюет полным штатным комплектом.
Третий этап – закрепление бригад за корпусами по территориальному принципу – возможен только после завершения войны, когда появится возможность перераспределить части без ущерба для фронта:
"Сейчас у нас 1000 км активного фронта, противник превосходит нас по количеству бригад вдвое. Просто взять и переставить части невозможно".
Ранее начальник коммуникаций 7-го корпуса быстрого реагирования десантно-штурмовых войск, полковник Владимир Полевой, описал реальную картину боёв под Покровском. По его словам, оккупанты инфильтрировались на север города и создали там собственную килзону глубиной 25 км.
Военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев сообщил, что россияне на Донбассе пытаются вернуться к тактике смешанных атак с привлечением тяжелой бронетехники и "мясных штурмов" ради политических побед и нарративов Кремля.