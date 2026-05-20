Глубоко в Тихом океане ученые обнаружили 'тормоз', который гасит силу землетрясений

Трещины в разломе заполнены водой и поглощают энергию землетрясений.

Ученые, изучающие удаленный подводный разлом в восточной части Тихого океана, выявили геологические структуры, которые препятствуют усилению землетрясений, пишет Daily Galaxy.

В исследовании, опубликованном в журнале International Journal of Geosciences, описываются трещины внутри разлома, которые ведут себя как встроенные "тормоза", останавливая сейсмические разрывы. Выводы получены на основе многолетних наблюдений за трансформным разломом Гофар, расположенным примерно в 1600 километрах к западу от Эквадора. По меньшей мере 30 лет на этом разломе происходили землетрясения магнитудой 6 с интервалом примерно в пять-шесть лет, при этом разрывы одних и тех же участков часто происходили практически одинаково.

Исследователи давно подозревали, что более спокойные участки между активными зонами каким-то образом ограничивают землетрясения, хотя точный механизм оставался неясным.

Для проведения исследования международная группа ученых проанализировала сейсмическую активность, зарегистрированную непосредственно на дне океана. Исследование указывает на наличие структурно сложных регионов, заполненных морской водой, на большой глубине под морским дном.

Разлом Гофар расположен вдоль Восточно-Тихоокеанского хребта, где Тихоокеанская и Насканская тектонические плиты скользят горизонтально друг относительно друга со скоростью примерно 140 миллиметров в год. Благодаря повторяющейся сейсмической активности это место стало одним из наиболее изученных трансформных океанических разломов.

Ученые установили донные сейсмометры для регистрации активности до и после двух землетрясений магнитудой 6. В ходе экспериментов приборы зафиксировали десятки тысяч более мелких толчков.

Исследователи наблюдали одну и ту же последовательность событий в двух разных сегментах разлома, несмотря на 12-летний перерыв между наблюдениями. Перед каждым крупным землетрясением в зонах разлома происходили вспышки небольших толчков. После основного разрыва эти же районы становились почти полностью спокойными.

Повторяющаяся закономерность позволила ученым сделать вывод, что эти барьеры напрямую влияют на распространение разрывов вдоль разлома.

Исследовательская группа обнаружила, что барьерные зоны состоят из сложных разломных структур, где горные породы раскалываются на множество ветвей. Небольшие боковые смещения между этими ветвями, составляющие от 100 до 400 метров, создают разрывы внутри разлома. В исследовании также приводятся доказательства того, что морская вода проникает глубоко в эти участки. Сочетание захваченных жидкостей и трещин в горных породах создает условия для процесса, известного как дилатансионное упрочнение.

Во время землетрясения резкое движение разлома внезапно снижает давление жидкости внутри пористой породы. По мере падения давления порода временно становится прочнее, замедляя или останавливая распространение разрыва. Это влияет на поведение подводных землетрясений.

Исследователи полагают, что полученные результаты могут иметь более широкое значение для изучения подводных систем. Подобные разломы существуют по всему океану. Ученые, участвовавшие в исследовании, отмечают, что землетрясения вдоль этих разломов часто остаются слабее, чем это было бы возможно при обычных геологических условиях. Выявленные в ходе исследования барьерные зоны могут помочь объяснить эту закономерность.

