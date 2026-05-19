Вот почему американские космические корабли приводняются, а российские садятся на сушу

Хотя приводнение и не выглядит так эффектно, как запуск ракеты, оно является не менее важной частью американской космической программы. Однако российские корабли еще со времен советской космической программы проектировались для посадки на открытых пространствах.

В BGR объяснили, почему американские космические аппараты совершают приводнение, а российские - приземляются на землю. Это различие может показаться странным или вызванным упрямым желанием делать все по-другому в эпоху Холодной войны, но этому есть очень простое объяснение.

Отмечается, что у США больше доступа к океану, чем у России. Это одна из главных причин, почему NASA запускает свои ракеты на побережье или рядом с ним и приземляет их с помощью приводнения.

В издании напомнили, что с 1961 года американские космические аппараты возвращаются на Землю, используя парашюты для замедления спуска и океан для амортизации удара. После этого NASA совместно с вооруженными силами США совместно вытаскивают космический корабль и его экипаж из воды и доставляют на берег.

В издании отметили, что только в 1976 году советская миссия завершилась приводнением. Тогда пилотируемый космический корабль "Союз-23" совершил аварийную посадку на воду. Более того, тогда два члена экипажа провели около девяти часов, застряв в частично замерзшем озере.

У России более чем на 10 000 километров больше береговой линии, чем у США, но большую часть этой территории занимает Северный Ледовитый океан. В издании подчеркнули, что спасение космического корабля и его экипажа оттуда было бы слишком опасным.

У США есть доступ к Атлантическому и Тихому океанам, а также широкое военно-морское присутствие в международных водах. Однако у России есть огромные площади открытой, малонаселенной территории. Именно поэтому ее ракеты в основном запускаются с космодрома Байконур, расположенного в Казахстане.

В то время как американские аппараты часто оснащаются парашютами, которые позволяют замедлиться перед приводнением, российские космические корабли имеют тормозную двигательную установку, которая запускается непосредственно перед приземлением, противодействуя снижению.

Напомним, что 26 сентября 2022 года в NASA провели необычный эксперимент Double Asteroid Redirection Test (DART), в рамках которого космический аппарат намеренно врезался в астероид.

Космический аппарат миссии Double Asteroid Redirection Test (DART) запустили в 2021 году. В 2022-м он врезался в астероид Диморфос, который вращается вокруг более крупного астероида Дидимос.

Сначала ученые подтвердили, что удар изменил орбиту меньшего астероида вокруг его "партнера". Однако только сейчас, после анализа наблюдений из разных обсерваторий мира, удалось установить, что столкновение также незначительно изменило их общую орбиту вокруг Солнца.

