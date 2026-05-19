Пенсионер из Австралии хотел построить стену возле дома и наткнулся на редчайшую находку

Мужчина заметил, что в одном из песчаников, которые он купил, скрывалась окаменелость древней амфибии.

Пенсионер из Австралии, возводивший у себя дома в Новом Южном Уэльсе небольшую стенку, не подозревал, что случайно обнаружит окаменелости древней вымершей амфибии. Об этом пишет Zielona INTERIA.

Для строительства мужчина купил песчаники из местного карьера в Кинкамбере. Во время строительства он заметил, что один из камней что-то скрывает, и вызвал ученых.

Вскоре камень был передан в Австралийский музей, где животное было описано как Arenaerpeton, новый род австралийского темноспондила. В издании подчеркнули, что эти амфибии обитали на многих континентах, но в Австралии встречаются относительно редко.

Ранее в Австралии были описаны только три вида темноспондилов - Keratobrachyops australis, который жил в триасовом периоде, Siderops kehli из юрского периода и Koolasuchus cleelandi, происходящий из мелового периода.

В издании напомнили, что темноспондилы вымерли в мезозойскую эру. Эти крупные амфибии были ровесниками динозавров, но существовали на Земле задолго до них.

По оценке ученых, первые темноспондилы появились на Земле более 300 миллионов лет назад. Были периоды, когда они доминировали на Земле. В издании отметили, что в среднем длина темноспондилов составляла чуть менее 1,5 метра, но были и крупные виды длиной более 7 метров.

Находка в песчанике, использовавшемся для строительства стены в Австралии, показывает, что следы древней жизни можно найти везде. Благодаря ей можно узнать больше о вымерших темноспондилах.

В Австралии обнаружили редкие останки утконоса

Ранее в Австралии ученые обнаружили редкие ископаемые останки, принадлежащие самому древнему известному виду утконоса, жившему 25 миллионов лет назад. Речь идет о виде O. insignis.

Благодаря этой находке исследователи смогли раскрыть секреты эволюции одного из самых загадочных млекопитающих Земли.

