Враг давит вглубь обороны: в DeepState говорят о просачивании в Донецкой области

Речь идет о Славянском участке фронта.

Враг продолжает оказывать давление по всей линии Славянского участка фронта, и это один из самых хаотичных участков, который отражает проблемы пробелов в обороне из-за нехватки людей. Об этом отмечают аналитики DeepState.

"Противник проникает вглубь, пытается закрепиться и одновременно с этим создает неблагоприятную ситуацию для позиций Сил обороны Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что там активно работают вражеские пилоты, которые наносят удары по позициям или по логистике наших бойцов, что затрудняет ведение обороны.

Видео дня

"По предварительной информации, в этот участок должен был зайти "Рубикон", который уже в единичных случаях проявлял себя, однако бойцы отмечают, что и другие подразделения российских пилотов создают неприятности. Поэтому сейчас готовят своих пилотов из тех, кого удается наскрести из пополнения, чтобы осуществлять хоть какое-то противодействие", – говорят аналитики.

В сообщении уведомляется, что враг оказывает активное давление на Ризниковку и Каленики, пытаясь закрепиться там, а затем продвигается глубже в нашу оборону, что создает угрозу проникновения в тыловые позиции в районе Рай-Александровки.

"Нехватка людей дает противнику возможность просачиваться. Идут активные бои за населенный пункт Закитное", – отмечают в DeepState.

При этом добавляют, что, по информации украинских военных, там огромное количество россиян, а недавно противник фиксировался и уничтожался уже в Озерном. Кроме того, враг оказывает давление на участке между населенными пунктами Никифоровка, Федоровка Вторая, Приволье, Миньковка, Новомарково и Марково.

Путь в Славянск

Как сообщал УНИАН, начальник отдела коммуникаций 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады майор Владимир Голягин отмечал еще ранее, что существует риск выхода россиян на высоты, с которых видна часть Славянска.

По его словам, если россияне захватят Закитное и выйдут дальше, на хорошие высоты, с которых видна часть Славянска, то это позволит им эффективно перерезать украинскую логистику, ведь все дороги будут полностью контролироваться вражескими дронами.

Вас также могут заинтересовать новости: