У этих птиц во рту есть странные 'мишени' в форме лиц: какая причина (видео)

Во рту птенца хохлатой мадагаскарской кукушки можна увидеть что-то похожее на странные глаза, смотрящие на вас в ответ. Эти отметины являются видоспецифичными и служат своего рода мишенью, на которую может нацелиться родительская птица. Об этом пишет IFLScience.

Отмечается, что это удобный способ обнаружить голодных птиц, а также гарантирует, что они не станут кормить чужое потомство.

В марте 2026 года в зоопарке Форт-Уэрта в Техасе вылупился первый в истории зоопарка птенец хохлатой мадагаскарской кукушки (Coua cristata). Это была редкая возможность для сотрудников зоопарка поближе познакомиться с этими замечательными птенцами, в том числе продемонстрировать мишени внутри их пастей.

"Мишени помогают бороться с "гнездовым паразитизмом", когда другой вид птиц пытается заставить "приемных" родителей вырастить для них птенца. При использовании мишеней родители кормят только своих птенцов, имеющих видоспецифические отметины во рту", - сказала помощник куратора птиц Шелли Коллинсворт.

Интересно, что гнездовой паразитизм - это репродуктивная стратегия, при которой птица откладывает яйца в гнездо другого вида. Это выгодно, поскольку позволяет паразиту переложить издержки воспитания на кого-то другого. Однако, если он не выберет гнездо куа, то всё будет хорошо.

Эти птицы кормят только птенцов, имеющих специфические отметины во рту, что позволяет идентифицировать их по своего рода "ротовому отпечатку". Это означает, что любое потомство, не являющееся их родственниками, останется голодным.

Отмечается, что все девять видов хохлатой мадагаскарской кукушки обитают на Мадагаскаре и принадлежат к семейству кукушек, которое печально известно своим паразитизмом. Помимо конкуренции за ресурсы, паразитические птенцы могут выбрасывать или уничтожать яйца местных птиц, снижая репродуктивный успех своих хозяев. Поэтому нетрудно понять, почему стоит разработать способ идентификации своих птенцов среди остальных.

Новые обитатели зоопарка Форт-Уэрта участвуют в совместной программе по созданию устойчивой популяции этих птиц в неволе. Коллинсворт сказала:

"Помимо того, что это уникальная, привлекательная и интересная птица, за которой посетители могут наблюдать и узнавать о ней, зоопарк Форт-Уэрта поддерживает совместную программу разведения хохлатых мадагаскарских кукушек, используя генетически разнообразных и здоровых особей этого вида, необходимых для поддержания здоровой популяции".

