Транспорт по 30 грн: аналитик подсчитал, на сколько поездок хватит средней зарплаты киевлян

Повышение тарифа на проезд в столичном транспорте до 30 грн вызовет дополнительное инфляционное давление на экономику.

В столице планируют поднять стоимость тарифа в общественном транспорте до 30 гривен. На среднюю киевскую зарплату после уплаты налогов можно будет совершить 1 172 поездки.

Как сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин в Facebook, это потенциально самый низкий показатель доступности транспорта для жителей столицы за всю историю наблюдений.

"А сколько потенциально в день будет платить житель, например, Троещины за поездку с одной пересадкой (троллейбус + метро, туда и обратно) – 120 грн в день. Если 20 рабочих дней, то это 2 400 грн в месяц. При средней зарплате 35 151 грн это 6,8% (а в структуре инфляции на транспортные услуги закладывают 2,2%)", – отметил Шевчишин.

Видео дня

По его словам, последствиями такого повышения станет снижение покупательной способности населения из-за дополнительного изъятия примерно 1000 грн в месяц на человека в Киеве, давление на работодателей, поскольку население будет требовать повышения зарплат из-за проезда, а также подорожание других частных перевозок.

Кроме того, это решение вызовет дополнительное инфляционное давление на экономику.

"Для понимания, только это повышение может добавить 1,6% к инфляции (доля в инфляции 2,2%, прирост тарифа 375%, примерное влияние Киева на показатель 20%)", – отметил аналитик.

При этом Шевчишин предположил, что резкого скачка тарифа на проезд в столице сразу до 30 грн может не произойти. По его словам, скорее всего, процесс будет поэтапным, например, 15 или 20 грн на старте.

Подорожание проезда в Киеве - главные новости

Напомним, что в столице предлагают поднять стоимость разовой поездки в общественном транспорте до 30 гривен. Ввести новые тарифы планируют с 15 июля после завершения процедур регуляторной политики, а также после консультаций с общественностью и профсоюзами.

Соучредитель общественной организации "Пассажиры Киева" Александр Гречко сообщил, что таким образом в столице будет один из самых дорогих проездных в Европе. Так, безлимитный месячный проездной на метро, автобус, трамвай, троллейбус и фуникулер будет стоить 4 875 грн. По его словам, у людей таким образом не будет стимула пользоваться общественным транспортом.

Вас также могут заинтересовать новости: