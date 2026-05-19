Эта рок-баллада 80-х стала бессмертным шлягером: как создавали хит №1

Рок-баллада Can’t Fight This Feeling ("Не могу бороться с этим чувством") 1984 года американской группы REO Speedwagon спустя более 40 лет остаётся одной из самых известных песен коллектива. И это был их самый долгоиграющий хит №1, пишет zloteprzeboje.pl.

Напоминается, что вокалист группы Кевин Кронин годами работал над текстом к этому рок-хиту 80-х. В итоге песня превратилась в бессмертный шлягер, который несколько недель удерживал первое место в чарте Billboard Hot 100.

По словам музыканта, он вдохновлялся реальными событиями. Кронин признавался, что был безответно влюблён в девушку из своего круга друзей.

"Мы были компанией, которая постоянно проводила время вместе… и она всегда была рядом… Со временем мы стали друзьями, но дальше ничего не происходило. Чем лучше я её узнавал, тем сильнее она мне нравилась, но я не мог в этом признаться", - заявлял он в 2007 году.

Хит Can’t Fight This Feeling - что важно знать

Как говорится в публикации, композиция быстро достигла огромного успеха: в марте 1985 года она заняла первое место в чарте Billboard Hot 100 в США и удерживала лидерство три недели.

Таким образом, это стал второй по счету и самый долго удерживавшийся на первом месте хит группы REO Speedwagon после Keep On Loving You ("Продолжаю любить тебя).

