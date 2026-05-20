Украина выходит из 'ловушки разрешений' США: почему это становится проблемой для Путина

Украина создает собственное дальнобойное оружие и меняет правила войны.

Украина постепенно получает возможность наносить удары по территории России без оглядки на политические ограничения Запада. К такому выводу пришло Newsweek после одной из самых масштабных атак украинских беспилотников на Москву за все время войны.

По мнению издания, российское руководство столкнулось не только с очередным военным ударом, но и с новой стратегической проблемой: Киев начинает выходить из так называемой "ловушки разрешений", когда возможность дальнобойных атак зависела от решений США и других союзников.

В ночь на 17 мая Украина провела масштабную атаку дронами по российской территории. Минобороны РФ заявило о более чем тысяче якобы сбитых беспилотников за сутки. В районе Москвы временно закрывали аэропорты, а российские власти начали ограничивать публикацию информации о последствиях ударов.

В Newsweek отмечают, что даже несмотря на работу ПВО, сам факт регулярных атак по российской столице разрушает главный нарратив Кремля о "контролируемой ситуации".

Старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Найджел Гулд-Дэвис заявил, что Украина уже демонстрирует способность наносить удары "в очень значительных масштабах" по району Москвы.

По его словам, внутри России в последние месяцы усиливается тревожность из-за того, что война становится все ближе к обычным гражданам.

После начала полномасштабной войны администрация США долгое время опасалась передачи Украине вооружений, способных наносить глубокие удары по территории РФ. В Вашингтоне опасались прямой эскалации конфликта с ядерной державой.

Именно поэтому Украина годами сталкивалась с ограничениями на использование западного оружия. Аналогичную осторожность проявляли и европейские союзники, в частности Германия, которая до сих пор избегает передачи ракет Taurus.

Однако сейчас ситуация постепенно меняется не из-за изменения позиции Запада, а из-за роста возможностей самой Украины.

Как пишет Newsweek, украинская оборонная промышленность активно наращивает производство дальнобойных дронов и ракет собственного производства. Во время последних атак использовались украинские беспилотники FP-1 Firepoint, RS-1 Bars и Bars-SM Gladiator.

FP-1, как утверждается, способен преодолевать более 900 миль и нести значительный заряд взрывчатки. Также упоминается украинская крылатая ракета FP-5 Flamingo с заявленной дальностью до 3000 километров.

Издание отмечает, что часть характеристик пока невозможно независимо подтвердить из-за секретности разработок, однако тенденция уже очевидна: Украина постепенно создает собственый дальнобойный арсенал.

Newsweek обращает внимание, что для Кремля проблема заключается не только в военном эффекте атак, но и в политических последствиях.

Война, которую российские власти долго пытались удерживать "где-то далеко", теперь напрямую влияет на жизнь жителей самой России. Речь идет о закрытии аэропортов, перебоях связи, ограничениях интернета и постоянных сообщениях об атаках дронов.

На этом фоне российские власти начали запрещать публикацию фото и видео последствий ударов, пытаясь сохранить контроль над информационным пространством.

Однако, как считают авторы материала, полностью скрыть ощущение уязвимости уже невозможно.

При этом в Newsweek подчеркивают: Украина по-прежнему критически зависит от западной помощи – прежде всего в сфере ПВО, поставок ракет-перехватчиков, финансирования и разведки.

Но развитие собственного оружия дает Киеву значительно большую свободу действий и снижает влияние политических ограничений со стороны партнеров.

Издание делает вывод, что если нынешняя тенденция сохранится, будущие дискуссии в Вашингтоне об "эскалации" будут проходить уже в совершенно других условиях.

Ранее председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко отметил, что Беларусь не является той страной, которую РФ сможет использовать в качестве мощного плацдарма для наступления.

Также, полковник Владимир Полевой, начальник коммуникаций 7-го корпуса описал реальную картину боёв под Покровском. По его словам, российские подразделения инфильтрировались на север города и создали там собственную килзону глубиной 25 км. В результате ситуация для украинских военных стала "реверсной": теперь уже они вынуждены прорываться сквозь вражескую зону поражения, неся потери.

