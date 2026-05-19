Вернется ли Европа к российской нефти и газу: в Германии сделали громкое заявление

По словам немецкого чиновника, энергетика стала частью национальной безопасности Германии.

Европа не вернется к российской нефти и газу, заявил парламентский государственный секретарь федерального министерства экономики и энергетики Германии Штефан Роуэнгоф во время международной конференции в Берлине, передает Укринформ.

По его словам, в 2022 году Европа "стояла на грани энергетической катастрофы", а российский монополист "Газпром" контролировал четверть немецких газовых хранилищ.

"Более половины нашего импорта газа поступало из России. Эти дни прошли, и они не вернутся. Европа не вернется к российской нефти и газу – ни сейчас, ни когда-либо", – подчеркнул он.

Роуэнгоф подчеркнул, что Россия использует энергетику как инструмент войны.

"Непрерывные удары по энергосистеме Украины превратили энергетическую инфраструктуру в поле боя", – сказал Роуэнгоф.

Немецкий чиновник добавил, что его страна после начала российской агрессии отказалась от российского трубопроводного газа.

"Германия перестроила свою энергетическую политику с нуля, фактически заменив 100% российского трубопроводного газа. Мы в рекордно короткие сроки построили СПГ-инфраструктуру мирового класса", – заявил он.

Сейчас около половины потребностей Германии в природном газе обеспечивает Норвегия, а главным партнером по поставкам СПГ стали США.

Европейский Совет в конце заседания принял решение, предусматривающее окончательный поэтапный запрет на импорт российского трубопроводного и сжиженного газа в ЕС. Согласно решению, полный запрет на импорт сжиженного газа вступит в силу с начала 2027 года, а на импорт трубопроводного газа – с осени 2027 года.

Несмотря на проблемы с поставками газа после начала войны на Ближнем Востоке, по словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ЕС не планирует менять сроки отказа от российского "голубого топлива".

Впрочем, 24 марта Евросоюз отложил презентацию плана запрета на импорт российской нефти. Предложение должны были представить 15 апреля, новая дата неизвестна.

