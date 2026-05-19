В Украине годами воровали газ из 'трубы': раскрыта масштабная схема

По словам генерального прокурора Руслана Кравченко, организатор схемы и трое его сообщников задержаны.

В Прикарпатье правоохранители раскрыли масштабную схему незаконного отбора природного газа из газотранспортной системы Украины. Реализация схемы нанесла ущерб государству на сумму более 200 миллионов гривен, сообщил в Telegram Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

По данным правоохранителей, схему организовал руководитель частного предприятия, которое занималось добычей полезных ископаемых. К реализации схемы он привлек трех подчиненных.

Предприятие пользовалось государственной газотранспортной системой для транспортировки добытого газа. Учет топлива осуществлялся через специальный узел, который находится под контролем и пломбированием "Оператора ГТС Украины".

По данным следствия, с января 2022 года по октябрь 2025 года участники схемы систематически вмешивались в работу узла учета газа.

"Схема была примитивной по способу, но масштабной по последствиям: с помощью специального ключа перекрывали кран на измерительной линии, из-за чего электронный вычислитель фиксировал искаженные данные об объемах газа", – отметил Кравченко.

По словам генпрокурора, в результате реализации схемы государство недополучило более 8 миллионов кубометров газа, которые дельцы фактически отбирали из сети и продавали на рынке как собственный ресурс.

Сумма установленного ущерба, по данным следствия, составляет более 203 миллионов гривен.

Генеральный прокурор сообщил, что организатор схемы и трое его сообщников задержаны. Им сообщено о подозрениях в мошенничестве в особо крупных размерах и легализации имущества, полученного преступным путем.

Прокуроры готовят ходатайство о содержании под стражей с возможностью внесения залога "в размере причиненного государству ущерба – 203 миллиона гривен".

Газовые "схемы" в Украине

Как сообщал УНИАН, в 2023 году народному депутату Ярославу Дубневичу было сообщено о подозрении по делу о краже газа. По версии следствия, в течение 2013-2017 годов народный депутат Украины организовал завладение природным газом подконтрольными ему должностными лицами Новояворовской и Новораздольской ТЭЦ (Львовская обл.) на общую сумму более 2,1 млрд грн.

В том же году детективы Бюро экономической безопасности при оперативном сопровождении Службы безопасности провели обыски в 16 региональных газовых предприятиях и офисах группы компаний "Региональная газовая компания", которую в то время связывали с бизнесменом Дмитрием Фирташем. Согласно сообщению пресс-службы СБУ, в результате обысков был задокументирован факт противоправного использования тарифных средств, предусмотренных на закупку газа для покрытия производственно-технических потерь, что привело к нанесению государству убытков на сумму почти 3,5 млрд грн.

