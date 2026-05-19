Защита Ермака подала жалобу на меру пресечения: когда рассмотрят апелляцию

Заседание по рассмотрению апелляционной жалобы состоится в четверг.

В Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда уже на этой неделе, 21 мая, рассмотрят жалобу защиты бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака относительно избранной ему меры пресечения. Об этом сообщила пресс-служба Апелляционной палаты ВАКС в Telegram.

"В четверг, 21 мая 2026 года, в 13:10 состоится судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы защитника на постановление следственного судьи ВАКС от 14.05.2026, которым к бывшему руководителю Офиса президента Украины применена мера пресечения", – говорится в сообщении.

Судебное заседание состоится по адресу: г. Киев, переулок Крестовый, 4.

Что этому предшествовало

Как сообщал УНИАН, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура раскрыли организованную группу, причастную к легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом.

В НАБУ 11 мая отметили, что подозрение было предъявлено одному из ее участников – бывшему руководителю Офиса президента Украины. Речь шла об Андрее Ермаке.

По данным ведомства, дело квалифицируется по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем). В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия.

14 мая ВАКС решил взять Ермака под стражу с возможностью внесения залога в размере 140 млн грн. 18 мая стало известно, что экс-глава Офиса президента вышел из СИЗО, поскольку за него внесли установленный залог.

