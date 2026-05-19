В песке, расплавленном первым ядерным взрывом, обнаружили неожиданную кристаллическую структуру

Такую аномалию оставил после себя "Гаджет" Роберта Оппенгеймера.

Сплавленный пустынный песок, оставшийся после первого в истории испытания ядерного оружия, спустя 80 лет сумел перевернуть мировую науку, пишет IDR.

Исследователи обнаружили две чрезвычайно редкие кристаллические структуры, которые буквально прижимались друг к другу в одном куске породы.

Все началось на рассвете 16 июля 1945 года на базе ВВС вблизи Аламогордо, что в американском штате Нью-Мексико. Именно тогда в рамках сверхсекретных исследований произошел первый в мире ядерный взрыв – ученые под руководством Роберта Оппенгеймера взорвали плутониевое устройство "Гаджет". Неистовая энергия и температура мгновенно испарили кварц и минералы, смешав их с медными проводами и железом от испытательной башни. Все это превратилось в странное зеленоватое стекло, которое назвали тринититом.

Видео дня

По имеющимся данным, долгое время находку считали просто исторической диковинкой, пока за дело не взялся геолог Лука Бинди. Его команда исследовала особый, красный кусок тринитита и обнаружила, что взрыв породил внутри него квазикристалл – удивительную структуру, где атомы выстраиваются в сложные узоры, которые никогда не повторяются.

Но на этом сюрпризы не закончились. Рядом с этим чудом ученые заметили другой уникальный кристалл – клатрат. Это особая атомная "клетка", которая заключает в себе другие химические элементы. Это первый известный науке случай, когда такая структура появилась именно из-за ядерного взрыва. Теперь один маленький обломок официально содержит две самые редкие кристаллические формы на планете.

По мнению исследователей, обе структуры образовались одновременно во время детонации, поскольку состоят из элементов пустынного песка и металлической башни.

Теперь специалисты пытаются выяснить, связаны ли эти кристаллы между собой. Кроме того, это открытие поможет лучше понять, что именно происходит во время других экстремальных явлений, таких как удары молнии или падение метеоритов, ведь они создают вещества, которые невозможно воспроизвести в обычных лабораториях.

Другие находки ученых

Ранее УНИАН писал, что во Франции обнаружили более 100 целых яиц динозавров. Лишь небольшая часть этих яиц, около 5%, осталась неповрежденной, тогда как остальные уже вылупились, поэтому не содержат эмбрионов, необходимых для их точной идентификации, однако ученые считают, что они принадлежат к видам зауроподов из группы титанозавров.

Также в Чехии строители нашли сотни золотых и серебряных монет, которым 2200 лет. Археологи заявили, что это место, расположенное вблизи Градец-Кралове, входит в число крупнейших кельтских археологических открытий, когда-либо зарегистрированных в этом районе. Поселение занимает площадь в 25 га. Для сравнения – большинство памятников железного века в регионе занимают не более гектара.

Вас также могут заинтересовать новости: