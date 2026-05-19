НАТО рассматривает возможность военной операции в Ормузском проливе, – Bloomberg

Блокада Ормузского пролива может втянуть НАТО в новую операцию на Ближнем Востоке.

В НАТО начали обсуждать возможность запуска специальной миссии для обеспечения прохода коммерческих судов через Ормузский пролив, если Иран не снимет блокаду к началу июля. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в Альянсе.

По данным собеседников агентства, идею уже поддерживают несколько стран-членов НАТО, однако консенсуса пока нет. Окончательное решение могут обсудить на саммите Альянса в Анкаре 7–8 июля.

Верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич подтвердил, что подобный сценарий рассматривается.

Видео дня

"Сначала должно быть политическое решение, а затем – формальное планирование. Думаю ли я об этом? Абсолютно точно", - отметил он.

Ранее союзники избегали прямого участия в конфликте вокруг Ирана и настаивали, что могут подключиться только после прекращения боевых действий и создания широкой международной коалиции. Однако затяжная блокада Ормузского пролива, через который проходит около пятой части мировых поставок нефти и СПГ, усиливает давление на экономики западных стран и толкает цены на энергоресурсы вверх.

При этом в НАТО признают, что гарантировать безопасное судоходство будет сложно. Даже предыдущая попытка США обеспечить проход кораблей в регионе оказалась краткосрочной.

По информации Bloomberg, внутри Альянса сохраняются разногласия. Часть стран, включая Испанию, выступает против втягивания НАТО в конфликт. Мадрид ранее даже отказал США в использовании своей территории для ударов по Ирану. В то же время ряд других союзников уже предоставляет американцам логистическую поддержку.

Отдельно Франция и Великобритания работают над собственным планом обеспечения безопасности судоходства после завершения активной фазы конфликта.

Война в Иране - последние новости

Как сообщает CNN, Иран нацелился на одну из скрытых артерий мировой экономики - подводные кабели, проложенные под Ормузским проливом. Они обеспечивают огромные объемы интернет-трафика и финансовых транзакций между Европой, Азией и странами Персидского залива. Так, страна намеревается взимать плату с техногигантов за использование этих кабелей. В противном случае Тегеран угрожает прервать трафик. Такие планы озвучил представитель иранских вооруженных сил Эбрахим Золфагари.

Вас также могут заинтересовать новости: